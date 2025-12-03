宏福苑大火災｜警明起樓宇外尋遺體料3周內完成　不排除死者數增

大埔宏福苑五級大火傷亡慘重，警方今日已完成起火7座大廈內部的遺體搜索，暫時確認159人死亡。警務處處長周一鳴表示，由於樓宇外圍及地面亦有不少棚架及竹枝等物料堆積，未能排除有遺體被壓在棚架下，故接下來會安排人員在安全情況下，移除棚架及地上灰燼再搜索遺體，預料2至3周內可完成，不排除死亡人數會再增加。另外，他再呼籲市民向警方熱線，提供有關大埔宏福苑火災的影片或相片，以協助調查。



大埔宏福苑大火災第八日，有市民在現場附近放下鮮花悼念遇難者。（梁鵬威攝）

周一鳴指出，警方災難遇害者辨認組（DVIU）已完成7座起火大廈內部搜索，早前因有結構性安全問題而未能進入的單位，人員亦在房屋局專責組和房屋署專家協助確保安全後，入內完成搜索。另外，有單位在第一次搜索時，沒有發現任何任何遺體或遺骸，但有人報案指住戶失聯，DVIU人員「知道自己嘅責任、知道自己嘅意義」，為免有任何遺漏，亦再次進入單位，徒手在灰燼中嘗試尋找遺骸，並已確保完成搜索所有單位。

大埔宏福苑五級火，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員12月3日繼續進入災場，尋找遇難者遺體。（梁鵬威攝）

除了已證實死亡的159人外，DVIU亦在現場不同單位發現懷疑人骨，惟仍要待法醫及政府化驗所人員進一步檢測，以確認骨頭是否屬於人或動物。周一鳴稱，人員亦會同時嘗試為骨頭驗DNA辨認身份，並聯絡曾報案指親友失蹤、且尚未能確認他們下落的人，安排比對DNA等，嘗試確認死者身份，「確保佢哋能夠同佢哋嘅家人作最後一個團聚，呢個係我哋（警方）嘅責任」。因此，警方不排除總死亡人數仍會有調整。

大埔宏福苑8座大廈當中，7座受五級大火波及。圖為截至12月3日的死者被發現位置分佈。（香港01製圖）

周一鳴亦提及，災場內很多單位已燒成灰燼、天花燒光，連主力牆也燒至只剩鋼筋，無法排除部分死者已變成灰燼，最終「未必真係能夠畀佢屋企人辨認到」，但「警方嘅責任，我哋一定會努力去做」。

+ 1

至於樓宇外部，周一鳴指由於不同大樓都有棚架倒塌，故警方會檢查是否有遺體壓在棚架下。惟相關工作不能即時開展，因為仍有不少棚架掛在大廈外，警方已與房屋署人員初步勘察，希望在安全情況下移除地上的棚架和灰燼，預計DVIU人員明日（4日）開始可以在大廈外圍搜索，預計2至3周內完成。周強調，警方「希望可以為咗一班先人，同埋佢哋嘅屋企，我哋會繼續努力」。

大埔宏福苑大火後，各座樓宇外堆積大量棚架竹枝和灰燼，警方不排除有遺體被壓住，將安排移走竹枝及搜索遺體。（資料圖片/夏家朗攝）

另一方面，警方昨日（2日）起就大埔宏福苑火災設立10條熱線，呼籲市民提供影片或相片，協助警方調查。截至今早10時，警方已接獲40名市民的電話，提供合共136段影片和205張相片。相關熱線每日朝8晚8運作，電話號碼可瀏覽政府新聞處新聞公報。

▼大埔宏福苑大火災．現場▼

