宏福苑火災．有片｜黑貓「小黑仔」獲救　災後9日與主人奇蹟團聚

警方災難遇害者辨認組（DVIU）接獲愛協轉介市民求助後，昨日（4日）動員104名人員，全面搜索為可能受困的生還動物，尋回兩隻貓、4隻龜、1隻蜥蜴及80多條寵物魚。



其中一隻黑貓「小黑仔」於火災後第九日奇蹟生還，送到愛協灣仔中心檢查，並且與主人團聚，而「小黑仔」正正是主人9年前在愛協領養的愛貓。



黑貓「小黑仔」於火災後第九日奇蹟生還，送到愛協灣仔中心檢查，並且與主人團聚，而「小黑仔」正正是主人9年前在愛協領養的愛貓。（愛協提供相片）

黑貓「小黑仔」於火災後第九日奇蹟生還，送到愛協灣仔中心檢查，並且與主人團聚，而「小黑仔」正正是主人9年前在愛協領養的愛貓。（愛協提供相片）

警方昨日尋獲生還黑貓

愛協表示經連日爭取，DVIU昨日下午再次進入單位搜索動物，特別是愛協督察提供仍有失蹤寵物的單位名單。期間，警方人員成功尋獲一隻仍然生還的黑貓。

愛協將黑貓送到灣仔中心進一步檢查，黑貓在飛機籠內睜大黃色雙眼，不時發出「喵」的貓叫聲。愛協獸醫團隊餵牠吃貓糧，牠舔到連鼻上也有食物。

黑貓「小黑仔」於火災後第九日奇蹟生還，送到愛協灣仔中心檢查，並且與主人團聚，而「小黑仔」正正是主人9年前在愛協領養的愛貓。（愛協提供相片）

黑貓「小黑仔」於火災後第九日奇蹟生還，送到愛協灣仔中心檢查，並且與主人團聚，而「小黑仔」正正是主人9年前在愛協領養的愛貓。（愛協提供相片）

主人與愛貓團聚 8年前於愛協領養

愛協發現牠正是主人8年前在愛協領養的「小黑仔」，主人第一時間趕到中心與愛貓重逢，主人臉上露出笑容，愛協則形容是「奇蹟團聚」，在場所有人都深受感動。

愛協指「小黑仔」正留醫治療，愛協亦會與各寵物主人聯絡，稍後匯報搜救進展。

愛協中心等待領養動物全名單

+ 5

DVIU昨日再救出逾80條魚及貓龜蜥蜴

警方災難遇害者辨認組（DVIU）接獲愛協轉介市民求助後，昨日共動員104名人員，進入宏福苑內共78個單位，為可能受困的生還動物進行全面搜索。

繼早前救出3隻貓、2隻龜及多條寵物魚後，事發至今第8日，警員在大廈多處再尋回2隻貓、4隻龜、1隻蜥蜴及80多條寵物魚。同時亦發現6隻貓、4隻兔、7隻龜、2隻青蛙及多條寵物魚的遺體，並已全部交由愛協處理。

警方災難遇害者辨認組（DVIU）今日共動員104名人員，進入宏福苑內共78個單位，在大廈多處再尋回2隻貓、4隻龜、1隻蜥蜴及80多條寵物魚。同時亦發現6隻貓、4隻兔、7隻龜、2隻青蛙及多條寵物魚的遺體。（警方提供）

警方災難遇害者辨認組（DVIU）今日共動員104名人員，進入宏福苑內共78個單位，在大廈多處再尋回2隻貓、4隻龜、1隻蜥蜴及80多條寵物魚。同時亦發現6隻貓、4隻兔、7隻龜、2隻青蛙及多條寵物魚的遺體。（警方提供）