宏福苑大火｜弟燒傷終可自主呼吸　兄憂復康路漫長　盼政府續援手

大埔宏福苑5級大火，造成超過230人死傷，當局搜索和調查工作仍然持續。逝者已矣，生者如斯，區先生是死傷者的家屬，父母罹難，胞弟嚴重燒傷，一直留院深切治療部，危在旦夕。區先生指今日（5日）清晨院方來電，指其44歲胞弟不用再依賴醫療器材，可以自主呼吸和說話。原來當日胞弟催促父母先走火警，自己折返取銀包時卻被撲至的火舌吞噬。他痛惜胞弟要面對無盡的皮肉之苦，身心煎熬，只盼日後復健路上，有政府或機構可為他們提供援助。



宏福苑大火造成最少159人身亡，多人受傷。（資料圖片）

區先生是死傷者家屬，較早前接受《香港01》訪問，勉勵同路人要積極面對，主動尋求協助，盼受災者互相支持走出難關。今早（5日）他再次聯絡記者，表示接獲醫院來電可以與胞弟通電話。

區說：「佢（胞弟）叫我唔使擔心，佢心理上OK。」他坦言，兄弟倆為口奔馳，平日並不多閒聊，「今朝佢講好多以前無講嘅嘢，想一齊打機、一齊玩，其實大家都關心大家。」一字一句彷如隔世。

說到火警當日，區指胞弟憶述：「叫父母走先，自己返轉頭攞銀包，無諗住咁大火」，可惜父母在走廊疑吸入濃煙暈倒致命。胞弟又交托他錄製日文歌和英語會話，同時希望安排宗教團體探望，盼望透過信仰有所慰藉。

宏福苑大火，傷者要面對漫長的復康之路。（資料圖片）

區先生指胞弟狀況並不理想：「頭同四肢燒得最嚴重，手腳係360度咁燒到，要劏開減壓，日後的活動能力一定受影響，只係未知去到咩程度；視力亦未知，要眼科再檢查。」康復路相當漫長。他希望當局可持續提供協助：「睇下有冇多啲支援可以幫到日後生活，物理治療、看護之類，讓傷者和我哋家屬都無咁擔心。」他又感謝朋友的慰問、網民的留言，讓他感動鼓舞。