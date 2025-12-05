宏福苑大火｜棚網供應商取新辦在港檢驗　嘆貪平不重質如殺人放火

大埔宏福苑發生五級大火，棚網的阻燃性引起關注。有出售建築安全用品逾40載的供應商指出，從國內購入棚網，會收到廠方檢測報告，他會再以重量、觸感及火燒確認質量，但今次悲劇揭示棚網報告真偽及阻燃性存疑，故他已向另一廠房取來報稱最高標準的新樣辦，到香港檢測中心進行測試，確保其阻燃要求達標。日後政府再就棚網有明確規定時，會按新標準再入貨。



至於是否有人以「溝網」方式魚目混珠，他指近十多年有些人為慳錢而不重質量，「文化思維係賺到最盡，有錢就要賺，我見怪不怪」，但若指引列明應使用達阻燃要求的棚網，一些公司仍以法例無規定而鑽空子、走灰色地帶，「你覺得阻燃唔係重要性，發生呢啲嘢，你間公司殺人放火無分別。」



麥偉強展示兩款棚網，左邊為新取回來的樣辦，右邊則為以往出售的貨品，兩者重量相差20%，均有廠方證書證明有阻燃效果。（楊婉婷攝）

大火發生後，揭發本港工程使用的棚網或不達阻燃要求，其廠方檢測報告亦可能造假。銷售建築安全用品的供應商負責人麥偉強今日（5日）接受《香港01》訪問時表示，全國最大棚網出產地為山東濱州，故向來於該地廠房入貨，廠方會提供檢測報告，指產品達到阻燃標準。他們一向會按照政府指引，只提供達阻燃標準的棚網。

供應商以前會相信廠方報告，但當發現有些貨品看起來太單薄，或者摸起來手感有問題、塑膠太軟身等，會用打火機或噴燈燒一燒，看看離開火源後會不會熄滅、會不會有火屑跌下來引燃其他東西。個別供應商會找獨立實驗室檢測棚網，但不會經常性測試，現時市面上的檢測報告已是數年前。

發生今次悲劇後，「我哋要求嘅規格，唔可以再用幾個月前嘅標準，發生咗事，會提升返規格」，於是向另一廠房取來報稱是最高品質的棚網，密度、重量均較以往的棚網為高，麥亦以火實測阻燃性，顯示達到英國標準。他亦不敢盡信廠方的檢測報告，已委託香港註冊的第三方實驗室進行測試，確保達標。

棚網供應商麥偉強指有些人為錢鑽空子用無阻燃效果的棚網，「你覺得阻燃唔係重要性，發生呢啲嘢，你間公司殺人放火無分別。」（楊婉婷攝）

他指出，以往出售、具阻燃效果的棚網價格為每卷80元，無阻燃效果的就賣30至40元，差價一半。現時來說，由於政府要求拆除全港棚網，因需求大及貨源缺，外面具阻燃效果的棚網價格升至180元一卷，「我相信𠵱家唔只我們哋，好多入口商都在四處搵貨返嚟賣」，他相信當大家取得第三方正式檢測報告後，便會大量入貨，屆時價錢估計可能回落到100元左右。

嘆業界有人重平不重質 倡立法定義具阻燃性始可稱棚網

廉政公署調查發現，有人以「溝網」方式把合規與不合規棚網混用，以圖魚目混珠通過測試。他對相關做法不感「出奇」，認為業界普遍重視價錢多於質量，「呢10幾年間，整體行內好多工程只睇價錢平貴，唔理品質，變咗有啲嘢咪做到好似好平。」，甚至有客人查詢時「全部都係講價錢，無理你質量。」

他舉例，今次火警其中一個元兇——易燃發泡膠板，早在20、30年前已知道屬高度易燃，「（唔用發泡膠）在我嚟講係常識。點解近年呢樣嘢恆常咗，呢十幾廿年呢類嘢多咗出嚟用，真係唔太清楚。可能工序快咗、簡單咗、平咗」。

他建議，政府應立法就棚網的定義作規管，必須具阻燃性質才可稱作棚網，「如果以後有個標籤清晰指明供應的棚網，開單就清楚，唔好巧立名目。」避免有人鑽空子，以不阻燃的尼龍網充作棚網。