宏福苑大火｜災民搬新田　聞火警鐘成驚弓之鳥：10日二次走火警

大埔宏福苑五級大火，死傷枕藉，逾千個家庭流離失所。受災居民連日來陸續獲安置到不同區分的單位，其中有入住元朗牛潭尾過渡性房屋「新田部屋」的災民，今日（6日）早上又經歷火警鐘響，匆匆取起手機等走火警，其間還以為火警是幻覺，幸最終確定是有住戶煮食引起煙霧，無人受傷，虛驚一場。



該名災民今早10時左右，在社交平台上載短片，留言說：「宏福苑火災後搬了去新田部屋居住，沒想到住了唔10日，又經歷人生第二次走火警了…」指早上8點起來，還未梳洗便有火警鐘響起：「約8：55聽到警鐘聲，應該是隔離座，即時彈起，拎手佬袋、電話、保暖外套，著住睡衣插對拖鞋就跑落地面。」

災民續說：「慶幸係虛驚一場，保安話隔離座有人煮早餐煮燶咗，觸發廚房及走廊的煙霧感應器，所以警鐘一直響，一直響到約9:50先停，由於確認無事期間我折返屋間內等待，我一度以為自己災後有幻覺發緊惡夢…」

由片段可見，現場響起火警鐘，但未見有住戶由單位走出來視察。