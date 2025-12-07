海關港珠澳口岸截出境私家車拘控司機　揭藏42隻瀕危活龜值$42萬

海關前日（12月5日）在港珠澳大橋香港口岸，偵破一宗利用跨境私家車走私活龜的案件，人員當日根據風險評估，截查一輛報稱空載的出境私家車。經查驗後，關員發現42隻懷疑受管制瀕危物種的活龜，藏於該車車尾行李箱內，估計共值約42萬元。



該車33歲男司機，被控以一項企圖輸出未列艙單貨物，一項企圖輸出《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II瀕危物種的罪名。案件將於明日（8日）在西九龍裁判法院提堂。



海關12月5日在港珠澳大橋香港口岸，截查報稱空載的出境私家車。在車尾行李箱發現42隻懷疑受管制瀕危物種的活龜，估計共值約42萬元。 （海關圖片）

海關表示，會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打擊跨境走私活動。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。

