宏福苑大火｜悼念區今夜關閉 警：經商討後現場人士同意自行離開
撰文：凌逸德
大埔宏福苑五級大火災，傷亡慘重，廣福休憩處成為遇難者悼念區，連日來有不少熱心市民前來獻花及留下悼念字句。有義工昨宣布，今日（7日）晚上11時59分將正式關閉花壇及留言亭，並將物資派發給不同機構。
警方回覆《香港01》表示，警方與現場人士經商討及協調後，該批人士同意自行離開現場。
《香港01》記者今日凌晨前往廣福休憩處了解，可見義工正在執拾物資，現場仍有大量鮮花。義工梁先生表示，目前處理物資，今日（7日）是最後一日給大家獻花悼念，「23︰59先會清晒成個場」。
花壇及留言亭的聯絡負責人Sarah昨晚（6日）在threads表示，「多謝大家呢一星期嚟悼念逝世嘅居民」，今日（7日）晚上11時59分「會正式關閉花壇及留言亭」，同時公布日後安排，在埸寵物機構義工會回收寵物用品，紙鶴及元寶稍後會交由安靈舍負責人，公仔方面，「一次過整合後直接聯絡機構負責人直接供給」，大部份前來求助的居民皆被轉介至「一户一社工」服務，已有房屋安排。
Sarah強調「所有物資不會丟棄，亦沒有發生衝突的問題」，任何人想提供協助，可以聯絡她或其他義工，「希望大家可以好好休息，釋放壓力，願平安安全，一切安好」。
