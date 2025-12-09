警深水埗打擊非法賣淫　拘兩泰國女

深水埗警區特別職務隊今日（9日）在區內打擊非法賣淫，共拘捕兩名分別36歲及48歲持護照的泰國籍女子，涉嫌「違反逗留條件」，她們正被扣留調查。行動中，人員檢獲潤滑劑、按摩油、安全套及一次性毛巾等。



深水埗警區特別職務隊今日（9日）在區內打擊非法賣淫，拘捕兩名泰國籍女子。（警方提供）

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。警方會繼續全力打擊有關罪行，以維持社會治安。