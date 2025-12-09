警深水埗打擊非法賣淫 拘兩泰國女
撰文：凌逸德
出版：更新：
深水埗警區特別職務隊今日（9日）在區內打擊非法賣淫，共拘捕兩名分別36歲及48歲持護照的泰國籍女子，涉嫌「違反逗留條件」，她們正被扣留調查。行動中，人員檢獲潤滑劑、按摩油、安全套及一次性毛巾等。
根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。
另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。警方會繼續全力打擊有關罪行，以維持社會治安。
警荃灣打擊街頭賣淫拘控35歲內地女子 搜單位檢大量避孕套濕紙巾警旺角快富街搗淫窟拘控50歲男主持 檢記帳簿、避孕套及毛巾休班輔警涉於慈樂邨打老婆 事隔4個半月被控普通襲擊 周三提堂宏福苑大火災｜醫管局：全部傷者傷勢好轉 24人仍留醫均情況穩定宏福苑火｜已採162名家屬DNA 周一鳴：日以繼夜工作縮短配對時間柴灣3車串燒包括兩小巴 Benz嚴重損毀司機昏迷送院宏福苑大火災｜90歲嫗報案指100歲友失聯 警追查揭11年前已去世