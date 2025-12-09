宏福苑大火災｜醫管局：全部傷者傷勢好轉　24人仍留醫均情況穩定

大埔宏福苑大火發生至今近兩星期，送院的83人中，其中4人早前已證實不治。醫院管理局今日（9日）表示，餘下的79名傷者當中，55人已先後康復出院，其餘24人仍然留醫，最後一名被列為情況嚴重的傷者，今日亦已轉為穩定。



大埔宏福苑火災傷亡慘重，圖為12月9日現場情況。（左朗星攝）

火災中，共有79名傷者在不同的公立醫院接受治療，曾經有19名傷者被列為情況危殆；目前仍留院的24名傷者，全部情況穩定。

醫管局表示，醫護人員會繼續盡心盡力，為傷者提供合適的治療及照顧，希望傷者盡快康復；亦會跟進他們出院後的復康安排，並會為傷者及家屬提供心理支援，照顧他們的身心需要。

醫管局會為宏福苑所有居民提供全額醫療費用減免安排，直至2026年12月31日，涵蓋醫管局轄下的住院、家庭醫學及專科門診（包括精神科專科門診）、急症室、日間醫院、日間程序、社區服務及中醫診所暨教研中心。