休班輔警涉於慈樂邨打老婆　事隔4個半月被控普通襲擊　周三提堂

警方於7月26日接獲一名社工報案，指一名24歲女子與其28歲丈夫，於7月20日在慈雲山慈樂邨一單位內爭執，該名男子懷疑以手襲擊妻子。女事主手臂疼痛，毋須送院；該名男子則涉嫌「普通襲擊」被捕。



警方今日（12月9日）表示，經徵詢法律意見後，被捕男子已被控以一項「普通襲擊」罪，案件將於明日（12月10日）上午，在九龍城裁判法院提堂。據了解，被捕男子為一名休班輔警，駐守紅磡分區，他已被停職。



警方重申，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。