宏福苑大火災｜警拘36歲男　涉冒認災民騙3社福機構$1.8萬援助金

大埔宏福苑大火導致死傷枕藉。繼早前揭發有騙徒假冒社福機構的網頁，以火災支援基金名義誘使市民捐款後，再有人藉災斂財。警方表示，昨日（9日）拘捕一名36歲本地男子，涉嫌利用他人的身份證副本取得「災民證」，冒認災民向3個社福機構，騙取合共1.8萬元火災援助金。



警方指，騙徒較早時已騙去兩個機構共1.3萬元援助金，昨日食髓知味向另一機構申請援助金時當場「斷正」，警方起回5,000元援助。警方相信，騙徒為單獨犯案；有關身份證副本與早前發生的騙案有關，而騙徒及被盜用身分證資料的受害人，均不是宏福苑居民。



大埔宏福苑火災傷亡慘重，圖為12月9日現場情況。（左朗星攝）

警方於12月5日接獲宏福苑災民報案，指有不法之徒在11月29日至12月2日期間，冒認災民向不同社福機構騙取援助金。警方相信騙徒利用他人身份證影印本，登記成為災民，並獲得俗稱「災民證」的緊急救濟登記證，成功向兩間社福機構騙取總共1.3萬元。 案件列作「欺詐及以欺騙手段獲得財產」， 交由大埔警區刑事隊跟進。

警方昨日（9日）進行埋伏行動，拘捕涉案36歲本地男子，據悉他報稱無業。他被捕時正用同一手法，在大埔一間社福機構，騙取了5,000元現金援助。警方在該名男子身上搜出該張不屬於他人的身份證副本 ，及一張欺詐所得的災民證 ，並起回5,000元援助金。

警方調查發現，被捕人涉嫌較早時與一宗騙案有關，在案中騙取一人的身份證影印本，並利用在本案中犯案。據悉，被捕人當時藉假冒官員電話騙案，取得相關身份證副本；被盜用身份證明文件的受害者，同樣不是宏福苑居民。

案件仍在調查中，現階段調查顯示被捕人是單獨犯案。被捕男子稍後會被落案起訴一項欺詐罪、兩項以欺騙手段獲得財產罪，及一項企圖以欺騙手段獲得財產罪。

大埔警區刑事調查總督察沈文偉交代案件。（林振華攝）

大埔警區刑事調查總督察沈文偉指，相信被捕人在11月29日，趁各機構忙於為災民登記，乘機魚目混珠，用一張他人的身份證影印本，向職員訛稱是宏福苑居民，成功申請災民證 。大埔警區現時沒有接獲同類案件，警方會繼續留意情況，與各社福機構保持聯絡 。

警方強烈譴責不法份子在香港經歷重大災難時，利用社福機構的慷慨解囊，趁機作出欺詐， 警方會追查到底。警方指出，騙取社福機構的援助是嚴重刑事罪行，欺詐及以欺騙手段獲得財產罪，一經定罪最高刑罰是判監14年和10年，市民切勿以身試法。