大埔火災｜32歲廚師涉扮災民訛稱失至親和家園　呃$2.5萬善款被捕

大埔宏福苑發生的世紀大火，導致死傷枕藉，社會各界紛紛伸出援手送暖，惟災後網傳連日有騙徒扮災民，欺騙市民同情心呃錢「發災難財」。警方網路安全及科技罪案調查科今日（3日）表示，拘捕一名32歲任廚師的男子，涉在社交平台扮災民向4名熱心市民詐騙逾2.5萬元，警方證實他為傀儡戶口持有人，亦非大埔居民，目前被扣查，將被落案起訴。



五級大火後，網上流傳有騙徒乘機扮災民，欺騙市民同情心「發災難財」，有不少網民質疑該「災民」的發文內容真確性，提高警惕。(threads截圖)

大埔宏福苑的世紀大火過後，網上連日有自稱是「災民」的人士在社交媒體發文，聲稱失去家人和痛失家園，急需各界金錢援助，要求有心人轉帳支援。但因相關帖文愈來愈多，有不少網民都提高警惕，提防騙子。

警務處網絡安全及科技罪案調查科高級警司李經晞表示，拘捕一名32歲任廚師的男子，涉在社交平台扮災民向4名熱心市民詐騙逾2.5萬元。（鄭子峰攝）

網路安全及科技罪案調查科高級警司李經晞今日（3日）在簡報會表示，警方在11月29日至12月1日接獲市民案，指有人在社交平台自稱是宏福苑災民，失去至親及家園，希望網民能伸出援手。最終有4名熱心市民向該名「災民」轉帳，涉款共25,500元，他們其後發現受騙，於是報警。警方昨日（2日）拘捕一名32歲男子，報稱任職廚師，他是涉案傀儡戶口的持有人，經調查證實並非居於大埔區。

李經晞稱，警方接獲報案後已要求社交平台移除相關帖文，並要求支付平台暫停該戶口運作，目前案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。她讉責騙徒利用火災詐騙，強調警方會追查到底，以將騙徒繩之於法。