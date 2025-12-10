宏福苑大火｜學生義工留守悼念區11日　親睹災難沉痛見證人間有愛

大埔宏福苑五級火死傷枕藉，居民痛失家園。大批熱心市民連日到廣福邨平台擔當義工，大四學生謝同學亦是其中一員，由平台至休憩處悼念區，他留守11日，親睹災難的沉痛，而又見證「人間有愛」，更上了寶貴的一課。



悼念區已在周日（7日）晚上結束，他表示理解箇中有不同考慮，亦認同不應長期、無限地延續遇難家屬，乃至周遭廣福邨居民的哀痛，始終要「move on、走出嚟」。他已登記做學生義工，繼續處理文書工作及協助災民分發物資，望盡綿力。



謝同學火災首日便到廣福邨平台擔當義工，協助派發物資；兩日後，他再轉崗位到悼念區遞紙巾，聆聽及安慰前來獻花的家屬及市民。（梁偉權攝）

就讀理工大學會計四年級的謝同學，憶述火災首日在上課時看到相關影片，大為震驚：「哇！燒得咁嚴重嘅，就諗使唔使幫手呀？」當晚他獨自一人前往大埔廣福邨平台，發現已有不少有心人從各處抵達，大家素不相識，僅憑一顆熱心相聚此地。義工們初時無組織統籌，亦無聊天室及頻道，往往都是臨場「見到咩就做咩」，謝同學察覺無人派飯盒，便會自動補位上前。

災場種種，他仍歷歷在目。當時災民有的驚慌尋親；有的一家倖免於難，抱作一團痛哭；有的則在舉牌找寵物至親。另一邊廂，大火吞噬多幢大廈，不斷吐出濃煙及火舌，謝同學憶起，不禁倒抽一口氣，形容感覺沉重，同時心酸又無力，擔憂自己幫不上忙。

兩日後，他再轉崗位到悼念區遞紙巾，聆聽及安慰前來獻花的家屬及市民。至悼念區結束當天，11日以來，他每日早上8時抵埗，留守到深夜12時方離開。連日來，大批市民到訪現場哀悼，難免感傷落淚。謝同學坦言，初時亦會手足無措，幸獲社工指教，知道簡單一個擁抱，靜心聆聽，讓對方抒發情緒，已經足夠。

他猶記得，現場有不少印傭因知悉朋友遇難，在抵埗時已情緒激動，聲淚俱下。每逢周末的聚餐，卻因一場無情火不復存在，謝同學聞及亦黯然垂淚。他遞上紙巾，盡力安撫及傾聽目之所及的每一份沉痛。「我唔開心嘅時候都有人安慰我，如果可以嘅話，人哋唔開心嘅時候，我都盡可能安慰佢。」

遇難者「頭七」當天，宏福苑上空出現煙雲彩霞，他藉此安慰自己及她們：「我相信佢哋已經上咗天堂，已經會安息。我哋心目中有佢哋，佢哋嘅靈魂無死到，佢可能會永遠陪著我哋。」謝同學希望「姐姐」們知道，香港人乃至全世界的人，都會陪伴她們度過這個艱難的時刻。

謝同學坦言，每日做義工，回家後再於不同社交平台閱讀相關資訊及新聞，過程中哀痛、無力及憤怒種種情緒循環往復，令他寢食難安。他感謝現場社工及輔導員，知悉他每日在前線接收不同負面情緒，故主動擔任「情緒垃圾桶」，讓他每晚排解心中鬱結。

自發擔任義工近兩周，謝同學形容「上咗一堂好寶貴、好寶貴嘅堂」，並非平日書本上可學到的知識。連日來，他目睹不同宗教的教徒以各類儀式送上祝福及眾禱，如為亡者摺一星期黃蓮花的佛教徒；由北京乘一日車赴港只為親臨頌經的內地同胞；或由多倫多乘機來港的牧師等等。各人素未謀面，並不相識，卻傾盡善舉，令他感到「人間有愛」。此外，每日到來的義工不盡相同，他學會溝通及相互扶持，亦因緣際會結識到不少新朋友，成為彼此「最強嘅支柱」。

談及學業，謝同學坦言或多或少會受影響，但做義工讓他得以調整心情溫習，而本學期的期末考試亦相對較少，故尚能應付。至於關閉悼念區，謝同學理解箇中有不同考慮，他亦認同不應長期、無限地延續遇難家屬，乃至周遭廣福邨居民的哀痛，始終要「move on、走出嚟」，以免沉溺於傷痛之中。

目前，義工活動仍在進行中，不少非政府組織（NGO），如東華三院、紅十字會、樂善堂等會協助民政處派發物資，或到過渡性房屋砌床等。謝同學亦已在機構登記做學生義工，協助處理文書工作及分發物資，望盡綿力。他寄語災民：「其實好多人係撐緊你哋，你哋真係要振作。......希望你哋可以盡快走出傷痛，可以善後、有返理想嘅居住環境。」

▼ 悼念區義工12月10日在南坑排的金剛精舍舉辦法會 ▼



悼念區的義工在元朗十八鄉南坑排的金剛精舍舉辦法會，並將市民早前獻上的紙鶴及手寫字條等紙類物品，化寶予死難者。(馬耀文攝)

