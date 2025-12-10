宏福苑大火災｜悼念區義工今元朗舉辦法會　紙鶴心意卡化寶祭亡魂

大埔宏福苑五級火造成160人死亡，不少家庭痛失親人，連日來大批市民到災場對開的廣福休憩處獻花及寫上心聲悼念。悼念區周日（7日）晚上結束，清潔工將部分花束收拾運走，至於現場留下的心意卡、紙鶴及手寫字條等悼念物品，則由悼念區的義工裝箱運走，在今日（10日）在元朗舉辦的法會，化寶予死難者，願他們早日安息。



義工Sarah和水哥表示，悼念物品重達4噸，靠義工從大埔運送至元朗，再送上山燒衣，義工當中包括南亞裔市民。他們指獻祭的悼念字句已經過電子化，正物色地方辦紀念展覽。



法事進行期間氣氛肅穆，義工隊伍逐一將市民早前留下的紙類物品悼念物品，火化予死難者。(馬耀文攝)

今日早上，悼念區的義工在元朗十八鄉南坑排的金剛精舍舉辦法會，將市民早前獻上的紙鶴及手寫字條等紙類物品，化寶予死難者，氣氛肅穆。

義工Sarah表示，法會為火災遇難者超渡，亦都將之前有些義工或家屬拿來的遺物及元寶進行祭祀。她亦有受家屬所託辦儀式，「有些其實他們來不了，或者他們自己的心情都不是那麼好......有些家屬還未驗證DNA，他們都比較難受。所以就需要一個人去幫他們去做這件事，讓他們的心情可以平復下來。」形容自己「做得幾多得幾多」。

Sarah表示，希望透過法事讓亡者安息，同時期望可以早日查明火災原因，「今日做完場法事，希望往生者都可以早日安息」。另一位義工水哥亦勉勵市民堅強，「我做法事合十都係咁流眼淚，但係都要堅強，大家要堅強，樂觀去面對嚟緊嘅問題，咬實牙根過呢關，希望正義彰顯到。」

悼念區的義工在元朗十八鄉南坑排的金剛精舍舉辦法會，並將市民早前獻上的紙鶴及手寫字條等紙類物品，燒給死難者。(馬耀文攝)

公仔不能焚燒或埋於土中 不會轉售

在義工動員方面，水哥指，前期與後勤的協調涉及大量人手，今次法事約有50名義工參與，而在火災現場參與搬運物資的人數，更超過200人。義工當中更包括南亞裔市民，跨種族、跨宗教的支援。

Sarah提到，義工群組至今有50人左右，在災後關懷上，團隊亦會長期跟進，「我哋仲有啲去關注災民，仲有配對嘅，有啲物資需要都會由我哋義工group（群組）會幫手配對，同埋車手去運送。」

在物資與留言整理方面，團隊同步進行數碼化保存與分類。水哥透露，現場所涉物資龐大，「貨量大約有4噸，連同公仔、食物、衣紙。」運輸上則動用大車與義工接力，「我們用5.5噸車載過來」。除已焚化的紙品與祭品外，現正保存與整理的物資仍以噸計。

對於未及焚化或無法處理的公仔與祭品，水哥表示，會先行妥存：「那邊我會嘗試保持一個月，看看有沒有人會來領取。如果沒有人，我們就要找個位置埋葬（埋於土中），如果找不到地方，就真的要去堆填。」他解釋，不會轉售處理，「因為這些是送給遇難者的物件……這些宗教的東西，希望大家明白。」

義工「水哥」(右) 與「Sarah」(左) 希望法事可讓亡者安息，而火災原因能夠早日查明，「水落石出」。(馬耀文攝)

義工着手將留言電子化

關於留言的保存，Sarah指已啟動電子化流程並將續作展覽規劃：「剛燒的留言其實都已經經過電子化……之前分了不同類型，小的留言已經燒了，其他現在還保留。之後展覽要再聯絡大家，因為還沒有找到展覽負責人，但因為數量太大，還在做電子化，所以想統一處理。」同時，部分實體留言將由義工寄往海外保存，惟她強調「盡量在香港先電子化，才會送去外國」。

宏福苑現場石屎泵車鞏固結構

另外，當局繼續調查及現場清理的工作。今早陸續有吊臂車和石屎泵車等工程車抵達宏福苑，相信為進行鞏固樓宇結構，以及夾走棚架竹枝等瓦礫。

大埔宏福苑大火踏入第二周，石屎泵車駛至大埔宏福苑宏昌閣外，鞏固大廈結構。（蔡正邦攝）

警：檢視結構 安全情況下搜索

宏福苑大火至今造成160人身亡79人受傷。警務處長周一鳴昨日（9日）交代進展時稱，將會進行第三階段行動，續以安全為首搜索，與相關部門同步分工，檢視結構安全之時，同時拆除棚架、棚網繼續搜查，盼盡快與失聯6人的家屬交代。

他又表示，過去數日共與162名家屬採樣；而160名死者中，120名的身份已透過DNA或指模等科學鑑證確認，仍有40人待認。人員會日以繼夜、馬不停蹄，繼續聯絡家屬安排採樣，盡快縮短配對時間。

周一鳴昨日（9日）稱將展開第三階段行動。（資料圖片）