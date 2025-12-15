宏福苑火｜何偉豪周五出殯設公眾悼念　靈車經大埔、沙田、災場等

大埔宏福苑五級大火災，37歲消防員何偉豪殉職，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。消防處今日（15日）表示，將於本周五（12月19日）在九龍紅磡世界殯儀館，為已故消防隊目（追授）何偉豪，舉行最高榮譽喪禮。當日世界殯儀館附近會設置公眾悼念區，靈車將會途經大埔多處、到災場路祭、其後前往沙田消防局、最後抵達和合石「浩園」安葬。



宏福苑大火｜殉職消防員何偉豪 下周五以最高榮譽喪禮出殯

殉職消防員何偉豪。（消防處提供圖片）

消防處表示，將於當日上午9時至9時30分，在世界殯儀館附近設置公眾悼念區，前往悼念的市民，請按照現場工作人員指示。

喪禮官方儀式於上午10時開始，供政府官員、社會賢達和消防處屬員參與，消防處處長楊恩健亦會出席，儀式將不會對公眾開放。儀式後，靈車將於上午10時30分離開殯儀館，政府官員及消防人員，將列隊在殯儀館外向消防隊目何偉豪作最後致敬。市民亦可參考以下靈車途經的路段，沿途作最後致意。

靈車會路經大埔太和路、寶鄉街、廣福道和大埔公路—元洲仔段，並於上午11時抵達大埔宏福苑（大埔公路—元洲仔段／廣宏街迴旋處）進行路祭，供消防人員、當區官員及賢達致敬。

靈車之後會經大埔公路—沙田段、沙田鄉事會路和源禾路，並於上午11時30分抵達沙田消防局，由楊恩健帶領消防人員在消防局外列隊，向何偉豪消防隊目致最後敬禮，當區官員及賢達亦會出席向何偉豪消防隊目致敬。靈車車隊隨後將前往和合石墳場內的「浩園」進行安葬儀式。

消防處表示，已故消防隊目（追授）何偉豪，生於1987年，2016年加入消防處任職消防員，表現優秀。何偉豪消防隊目在消防處服務9年，工作勤奮，待人有禮，克盡職守，樂於指導年資較淺的同事，深受同袍愛戴。他多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹、勤快高效和機敏善斷的優點。

2025年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動，期間身受重傷，不幸殉職。該火警其後升為五級。消防處損折英才，香港社會痛失棟樑。何偉豪奮勇無畏、捨己為人的專業精神足為典範，將永誌香港市民心中。為表揚其向火逆行的無私奉獻精神，消防處已向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜。

何偉豪消防隊目終年37歲，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。

12月2日，何偉豪家屬及消防同袍在火場路祭，同袍率先手持白花悼念。（資料圖片/林澤鋒攝）

據了解，何偉豪生前駐守沙田消防局，擔任「細搶」隊員。大火當日，何偉豪負責「細搶救車」前往現場滅火，下午約3時01分到達現場，在地下負責救援，至約3時半失去聯絡。消防搜索後，約4時01分在宏昌閣對出空地發現何偉豪，當時他臉部有燒傷，隨即轉送到威院搶救，其後證實不治。

何偉豪拍拖10年的女友兼未婚妻，其後在網誌發文悼念，感謝大眾對其關心，並指自己目前尚未接受消息，又稱何是自己的驕傲及超級英雄。消防處於12月11日何偉豪的生忌時，向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜。