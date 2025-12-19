宏福苑大火｜何偉豪出殯　靈車駛經大埔、沙田消防局　終安葬浩園

大埔宏福苑五級大火災造成逾百死傷，37歲消防員何偉豪殉職，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。消防處今日（19日）在紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。上午殯儀館外設置公眾悼念區，稍後靈車及車隊會前往大埔宏福苑災場進行路祭、前往沙田消防局，最後駛往和合石「浩園」安葬，市民可在靈車途經的路段作最後致意。



影片：楊凱力、何穎賢、王海圖

攝影：梁鵬威、廖雁雄、夏家朗、羅國輝



【下午01:25更新】何偉豪生前使用的頭盔被擺放在靈柩上，仵工隨後將靈柩放進墓穴。親友及同袍最後輪流上前獻花，鞠躬致意。



何偉豪女友流淚。（夏家朗攝）

何偉豪未婚妻神情哀傷。（廖雁雄攝）

何偉豪未婚妻獻花致意。（廖雁雄攝）

靈柩放進墓穴，親友及同袍輪流上前獻花。

消防處長楊恩健向何偉豪致敬。（廖雁雄攝）

消防同袍向何偉豪致敬。（廖雁雄攝）

家屬及同袍輪流上前獻花致意。（廖雁雄攝）

【下午01:11更新】靈柩從消防靈車抬下來，現場銀樂隊隨即開始奏樂。扶靈隊伍在吹奏聲中，捧著何偉豪生前使用的頭盔進入浩園，靈柩緊隨其後緩緩進場。眾人肅立默哀約兩分鐘，旗手上收起靈柩上的區旗。



消防靈車車隊抵達浩園，靈柩從消防靈車抬下來。（夏家朗攝）

扶靈隊伍捧著何偉豪生前使用的頭盔進入浩園，靈柩緊隨其後。（廖雁雄攝）

現場銀樂隊隨即開始奏樂。靈柩在吹奏聲中，隨扶靈隊伍緩緩進入浩園。（夏家朗攝）

眾人肅立默哀約兩分鐘，旗手上收起靈柩上的區旗。（廖雁雄攝）

扶靈隊伍將何偉豪生前使用的頭盔被擺放在靈柩上。（廖雁雄攝）

【下午01:03更新】靈車車隊抵達和合石墳場內的「浩園」，準備進行安葬儀式。稍早前，家屬如貫進入浩園，期間有人傷心得要人攙扶。有家屬帶同愛犬參與喪禮。



何偉豪的弟弟捧著遺照，何偉豪的哥哥及女友在浩園外等待靈車到場。（夏家朗攝）

何偉豪的弟弟捧著遺照，何偉豪的哥哥及女友在浩園外等待靈車到場。（夏家朗攝）

何偉豪生前使用的頭盔。（夏家朗攝）

何偉豪生前使用的頭盔。（夏家朗攝）

家屬如貫進入浩園，期間有人傷心得要人攙扶。（夏家朗攝）

有家屬帶同愛犬參與喪禮。（夏家朗攝）

【上午11:40更新】儀式完畢後，消防響鳴了三短一長的「完成任務」鐘聲，寓意何Sir正式落更。靈車將駛往浩園。消防局外亦有大批市民到場致哀。



消防響鳴了三短一長的「完成任務」鐘聲，寓意何Sir正式落更。（梁鵬威攝）

消防響鳴了三短一長的「完成任務」鐘聲，寓意何Sir正式落更。（蔡正邦攝）

消防響鳴了三短一長的「完成任務」鐘聲，寓意何Sir正式落更。（黃偉民攝）

消防局外有大批市民到場致哀。（梁鵬威攝）

消防局外有大批市民到場致哀。（梁鵬威攝）

【上午11:40更新】消防靈車駛至沙田消防局，由消防處長楊恩健帶領消防人員在消防局外列隊，向何偉豪消防隊目致最後敬禮，當區官員及賢達亦會出席向何偉豪消防隊目致敬。



消防靈車駛至沙田消防局。（黃偉民攝）

消防靈車駛至沙田消防局，由楊恩健帶領消防人員列隊致最後敬禮。（蔡正邦攝）

靈車抵達沙田消防局。（蔡正邦攝）

消防人員列隊向何偉豪致最後敬禮。（蔡正邦攝）

消防靈車駛至沙田消防局。（黃偉民攝）

消防靈車駛至沙田消防局。（黃偉民攝）

消防靈車駛至沙田消防局，官員及賢達向靈車致意。（黃偉民攝）

【上午11:10更新】消防靈車在交通警員護送下，終於駛至大埔宏福苑路祭。大批官員、消防員及警員列隊致意，當中包括警察新界北總區指揮官林敏嫻、大埔區指揮官江永祥。靈車短暫停留後，便駛離現場，前往沙田消防局，期間市民叫道：「何Sir：一路好走。」大批市民亦在宏福苑外圍及行人天橋送別消防靈車。



消防靈車抵達大埔宏福苑。（羅國輝攝）

一眾官員列隊致意，包括大埔民政專員陳巧敏（右二）、警察新界北總區指揮官林敏嫻（左三）及大埔區指揮官江永祥（左四）。（羅國威攝）

消防靈車抵達大埔宏福苑。（羅國輝攝）

一眾官員及消防員列隊，向消防靈車致意。（羅國輝攝）

一眾官員及消防員列隊，向消防靈車致意。（夏家朗攝）

市民在宏福苑外圍及行人天橋送別消防靈車，有人傷心拭淚。（夏家朗攝）

市民在宏福苑外圍及行人天橋送別消防靈車。（夏家朗攝）

市民在宏福苑外圍及行人天橋送別消防靈車。（夏家朗攝）

【上午10:30更新】消防靈車駛離殯儀館，政府官員及消防人員在殯儀館外列隊，向消防隊目何偉豪作最後致敬，市民亦夾道送別靈車。靈車將會駛到大埔宏福苑路祭。



何偉豪親人捧著照片離開靈堂。（梁鵬威攝）

消防員捧著消防頭盔離開靈堂。（梁鵬威攝）

消防員將消防頭盔送上消防靈車。（梁鵬威攝）

政府官員及消防人員在殯儀館外列隊，向殉職消防員作最後致敬。（梁鵬威攝）

消防靈車在交通警護送下，駛離殯儀館。（梁鵬威攝）

消防靈車在交通警鐵馬護送下，駛離殯儀館，市民夾道送別。（梁鵬威攝）

有市民傷心拭淚。（梁鵬威攝）

【上午10:20更新】喪禮儀式完畢，扶靈隊伍護送靈柩離開靈堂，蓋上區旗的靈柩被抬上消防靈車。



扶靈隊伍護送靈柩離開靈堂。（林子慰攝）

蓋上區旗的靈柩被抬上消防靈車。（梁鵬威攝）

【上午10:00更新】喪禮官方儀式正式開始，消防靈車已抵達世界殯儀館。



消防靈車已抵達世界殯儀館。（梁鵬威攝）

消防靈車已駛達世界殯儀館。（梁鵬威攝）

【上午09:50更新】行政長官李家超、政務司司長陳國基、行政會議成員李國章亦分別乘車抵達現場。



行政長官李家超乘車抵達現場。

【上午09:30更新】保安局局長鄧炳強到靈堂致哀。另外，多個紀律部門人員亦先後抵達靈堂，包括警務處及海關。警務處長周一鳴乘車抵達，下車後進入靈堂。



保安局局長鄧炳強抵達靈堂致哀。（翁鈺輝攝）

警務處長周一鳴抵達世界殯儀館。（翁鈺輝攝）

【上午08:30更新】靈堂中央掛有何偉豪穿上消防制服的遺照，橫匾寫上「浩氣長存」，大批穿著消防制服的同袍在靈堂打點。不少市民到場致哀。市民羅先生到場獻白花致哀後指，殉職消防員何偉豪為救火犠牲性命，市民應該尊敬他，亦希望何得到安息。



今早有市民到場致哀。（翁鈺輝攝）

羅先生致哀後指，何偉豪為救火犠牲性命，市民應該尊敬他，亦希望何得到安息。（翁鈺輝攝）

殉職消防員何偉豪

殉職消防員何偉豪。（消防處提供圖片）

12月19日喪禮安排如下：

上午9時至9時30分：在世界殯儀館附近設置公眾悼念區，前往悼念的市民，請按照現場工作人員指示。

上午10時：喪禮官方儀式開始，供政府官員、社會賢達和消防處屬員參與，消防處處長楊恩健亦會出席，儀式將不會對公眾開放。

上午10時30分：靈車離開殯儀館，政府官員及消防人員，將列隊在殯儀館外向消防隊目何偉豪作最後致敬。靈車會路經大埔太和路、寶鄉街、廣福道和大埔公路—元洲仔段，市民可在靈車途經的路段沿途作最後致意。

上午11時：靈車抵達大埔宏福苑（大埔公路—元洲仔段／廣宏街迴旋處）進行路祭，供消防人員、當區官員及賢達致敬。靈車之後會經大埔公路—沙田段、沙田鄉事會路和源禾路。

上午11時30分：靈車抵達沙田消防局，由楊恩健帶領消防人員在消防局外列隊，向何偉豪消防隊目致最後敬禮，當區官員及賢達亦會出席向何偉豪消防隊目致敬。靈車車隊隨後將前往和合石墳場內的「浩園」進行安葬儀式。

▼12月18日設靈▼

殉職消防員何偉豪12月18日於紅磡世界殯儀館設靈，其拍拖多年女友的花牌置於靈堂中央。（梁鵬威攝）

+ 1

消防處表示，已故消防隊目（追授）何偉豪，生於1987年，2016年加入消防處任職消防員，表現優秀。何偉豪消防隊目在消防處服務9年，工作勤奮，待人有禮，克盡職守，樂於指導年資較淺的同事，深受同袍愛戴。他多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹、勤快高效和機敏善斷的優點。

2025年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動，期間身受重傷，不幸殉職。該火警其後升為五級。消防處損折英才，香港社會痛失棟樑。何偉豪奮勇無畏、捨己為人的專業精神足為典範，將永誌香港市民心中。為表揚其向火逆行的無私奉獻精神，消防處已向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜。

何偉豪消防隊目終年37歲，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。

12月2日，何偉豪家屬及消防同袍在火場路祭，同袍率先手持白花悼念。（資料圖片/林澤鋒攝）

據了解，何偉豪生前駐守沙田消防局，擔任「細搶」隊員。大火當日，何偉豪負責「細搶救車」前往現場滅火，下午約3時01分到達現場，在地下負責救援，至約3時半失去聯絡。消防搜索後，約4時01分在宏昌閣對出空地發現何偉豪，當時他臉部有燒傷，隨即轉送到威院搶救，其後證實不治。

消防處於12月11日何偉豪的生忌時，向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜。與何偉豪拍拖10年的女友兼未婚妻，先後在網誌發文，感謝大眾對其關心，又稱何偉豪是自己的驕傲及超級英雄。