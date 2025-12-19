宏福苑大火｜何偉豪出殯　消防局鳴鐘「三短一長」象徵正式落更

上月26日在大埔宏福苑大火中殉職的消防隊目（追授）何偉豪今日（19日）出殯，消防處為他舉行最高榮譽喪禮。消防靈車下午抵達沙田消防局，同袍雙手捧着何偉豪生前佩戴的消防頭盔。消防處長楊恩健帶領消防人員在消防局外列隊向蓋上特區區旗的靈柩敬禮，官員及賢達鞠躬向靈車致意。大批身穿深色衣服的市民亦到場致哀，有人更舉手敬禮。消防響鳴了三短一長的「完成任務」鐘聲，寓意何Sir正式落更。



同袍雙手捧着何偉豪生前佩戴的消防頭盔。（夏家朗攝）

消防人員在消防局外列隊向蓋上特區區旗的靈柩敬禮。（夏家朗攝）

消防響鳴了三短一長的「完成任務」鐘聲，寓意何Sir正式落更。（夏家朗攝）

消防處表示，已故消防隊目（追授）何偉豪，生於1987年，2016年加入消防處任職消防員，表現優秀。何偉豪消防隊目在消防處服務9年，工作勤奮，待人有禮，克盡職守，樂於指導年資較淺的同事，深受同袍愛戴。他多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹、勤快高效和機敏善斷的優點。

2025年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動，期間身受重傷，不幸殉職。該火警其後升為五級。消防處損折英才，香港社會痛失棟樑。何偉豪奮勇無畏、捨己為人的專業精神足為典範，將永誌香港市民心中。為表揚其向火逆行的無私奉獻精神，消防處已向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜。

何偉豪消防隊目終年37歲，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。

消防處今日（19日）在紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮。上午殯儀館外設置公眾悼念區，靈車及車隊其後前往大埔宏福苑災場進行路祭、前往沙田消防局，最後駛往和合石「浩園」安葬。