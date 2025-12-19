宏福苑火｜何偉豪長眠浩園　消防讚奮勇無畏捨己為人　永誌港人心

在大埔宏福苑大火中英勇殉職的37歲消防隊目（追授）何偉豪，今日（19日）在紅磡世界殯儀館舉行最高榮譽喪禮，遺體長眠浩園。



消防處在facebook專頁表示，一眾政府官員、社會賢達、消防處屬員，以及眾多市民，均向這位無私奉獻的勇士致以最崇高的敬意，讚揚何偉豪「奮勇無畏、捨己為人」的專業精神為典範，將永誌香港市民心中。



喪禮儀式後，靈車先後抵達大埔宏福苑和沙田消防局，沿途各界人士和眾多市民駐足默哀，以最崇高的敬意送別這位無私奉獻的勇士。靈車隨後到浩園舉行安葬儀式。

處方續指，何偉豪奮勇無畏、捨己為人的專業精神足為典範，將永誌香港市民心中。消防處定當振作奮進，繼續履行「救災扶危，為民解困」的使命。

約30名沙田消防局同袍在墓穴旁作最後告別，不少同袍多次拭淚，有人輕拍肩膊互相扶持。（廖雁雄攝）

今早世界殯儀館外設置公眾悼念區，靈車及車隊先後前往大埔宏福苑災場及沙田消防局，消防局鳴響三短一長的「完成任務」鐘聲，寓意何Sir正式落更，最後駛往和合石「浩園」安葬。

除了一眾官員，大批市民亦送別這位勇士，親友及同袍在浩園列隊迎接，何偉豪胞弟捧著遺照迎接靈車，胞兄及何偉豪未婚妻Kiki在旁帶淚守候。約30名沙田消防局同袍包圍在墓地旁作最後告別，不少同袍多次拭淚，有人輕拍肩膊互相扶持，有同袍稱：「我哋天堂見。你係我哋嘅英雄嚟㗎……拜拜，肥仔，喺天堂見喇。」

消防處處長楊恩健率同袍向靈柩敬禮致意，何偉豪生前使用的頭盔被擺放在靈柩上，仵工隨後將靈柩放進墓穴。楊恩健、何偉豪親友及同袍最後輪流上前獻花，鞠躬致意。安葬儀式期間，何偉豪未婚妻傷心流淚。

何偉豪的弟弟捧著遺照在迎接靈車，何偉豪的哥哥及未婚妻亦在旁守候。（夏家朗攝）

殉職消防員何偉豪出殯，弟弟扶靈照，何偉豪未婚妻同行。（廖雁雄攝）

靈柩在吹奏聲中，隨扶靈隊伍緩緩進入浩園。（夏家朗攝）

殉職消防員何偉豪出殯。（廖雁雄攝）

殉職消防員何偉豪出殯，未婚妻最後道別。（廖雁雄攝）

有消防員傷心拭淚。（夏家朗攝）

