宏福苑火｜善樓禁災民帶走傢俬電器　善導會：基本配套留給下一戶

大埔宏福苑11月16日發生五級大火，逾千戶居民痛失家園，部份災民要入住過渡性房屋，包括由善導會營運的過渡性房屋「善樓」。近日有災民表示，遷離時被禁止帶走商家捐贈的傢俬電器，令其大感不惑。



善導會今日（21日）澄清，指由於希望下一戶宏福災民遷入時配備基本生活配套，因此雪櫃、洗衣機等10種傢俬電器不能帶走，至於衣物、枕頭、風筒、暖風機等小家電，住戶遷離時仍然可以帶走。



有宏福苑災民在社交媒體Threads發文指，由於過渡性房屋空間太小，加上需要收取租金，因此決定遷離，但不明白為何不能帶走商家捐贈予災民的傢俬電器。

網民留言批評做法離譜：「成單野好離譜喎 相信社會各界捐贈既物資/善款都係想真真正正落地災民手上」、有網民不解：「勁癲，電器傢俬唔俾災民俾下一手做咩？下一手自己唔識買？」、亦有網民建議樓主寫郵件投訴。

善導會透過Facebook回應，指由於「善樓」是清水樓，只配備熱水爐，因此本會陸續為入住的宏福苑居民的房間配備基本生活用品，包括雪櫃、洗衣機、冷氣機、電視機、床架及床墊、摺枱、摺凳、蚊網、窗簾及空氣清新機，部份是由熱心企業捐贈，部份則由善導會申請基金購置。

目前超過200名災民輪候入住「善樓」，善導會與不同捐贈者達成共識，希望現住戶遷出後，下一戶遷入時，已具備基本生活配套。善導會在早期已經發放訊息通知居民，若遷出「善樓」不能帶走上述物資。至於衣物、枕頭、個別小家電，例如風筒、暖風機等，住戶遷離時仍然可以帶走。