上水冬至停水｜天平邨安盛苑5廈3700戶仍受影響　水務署署長視察

冬至日（21日）上水掃管埔路單車徑爆水管，上水、粉嶺一帶供水受影響。水務署晚上在facebook專頁「滴惜仔」更新進展，指完成供水調度後，粉嶺聯和墟及翠麗花園一帶；天平邨天賀樓、天祥樓及天怡樓的食水供應，於今日下午已回復正常。



為配合緊急水管維修工程，現時天平商場、天平邨天朗樓、天美樓、天明樓、天喜樓及安盛苑，共約3,700戶的食水供應仍受影響。署方已增派水車及水缸為受影響居民及商戶提供臨時食水。晚上7時前後，水務署署長黃恩諾一度到天平邨視察。



現場有大批居民到水車取水，有房屋署人員、關愛隊及區議員在場協助及派發水袋。（王譯揚攝）

水務署表示，就上水掃管埔路單車徑的水管滲漏事故，署方工程人員於今早上立即派員關上水掣，期間上水天平邨、安盛苑、天平商場、粉嶺聯和墟及翠麗花園一帶的食水供應一度受影響。為減低對市民的影響，水務署工程人員隨後一直進行供水調度，以收窄受影響範圍。

在完成供水調度後，粉嶺聯和墟及翠麗花園一帶，以及天平邨天賀樓、天祥樓及天怡樓的食水供應於今日下午已回復正常。為配合緊急水管維修工程，現時天平邨天朗樓、天美樓、天明樓、天喜樓、安盛苑(共約3700戶)及天平商場食水供應仍受影響。署方已增派水車及水缸為受影響居民及商戶提供臨時食水。

水務署工程團隊正全力進行水管維修，並爭取於凌晨完成維修及恢復食水供應。署方團隊會繼續與北區民政事務處、當區區議員及屋苑管理處緊密聯絡，了解受影響居民的需要並提供適切的協助。水務署就事件為市民帶來的不便深表歉意。

