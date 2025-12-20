宏福苑大火｜未婚妻為何偉豪戴上戒指　歌詞表心聲　願等來生重聚

大埔宏福苑五級大火中殉職的消防員何偉豪，昨日（19日）安葬浩園，其未婚妻Kiki、家人、同袍、愛犬全程相伴在側，陪他完成人生的「畢業禮」。未婚妻Kiki今日在社交平台Threads發文，向摯愛告別，也藉歌詞訴心聲，願與未婚夫來生重聚，同偕到老，「下一世我哋個婚禮就交比你搞啦」。何偉豪的兄長及弟弟均有在Threads發文，「來世我哋三個再做兄弟」。



殉職消防員何偉豪出殯，其未婚妻傷心落淚。（夏家朗攝）

消防員何偉豪在大火中英勇殉職，香港人深感惋惜，昨日何偉豪出殯，靈車車隊離開殯儀館後，沿途均有港人致意，感謝他為香港的奉獻。何偉豪原定本月成婚，惜如今與愛人天人永隔，未婚妻Kiki在喪禮期間數度難掩傷痛落淚，港人的心同樣悲痛萬分。

Kiki今日在Threads發文，上載了與偉豪的合影，以及婚戒黑白照。文中她向偉豪道出心聲，「今世你個畢業禮我幫你完成咗，你滿意嗎？下一世我哋個婚禮就交比你搞啦。」她又稱，已為偉豪戴上戒指，著他一定要記得找她，兩人平淡手拖手一同到老便已足夠。她又藉歌詞訴心聲：「有天美夢會成真 即使要等來生我願意等 為重聚一吻都可跟你 同偕白髮 笑與淚同甘 願廝守終生 讓愛把我共你之間牽引 相隔越遠靈魂越近 終會遇上的足印」。

消防處昨日在喪禮結束後，在facebook專頁表示，一眾政府官員、社會賢達、消防處屬員，以及眾多市民，均向這位無私奉獻的勇士致以最崇高的敬意，讚揚何偉豪「奮勇無畏、捨己為人」的專業精神為典範，將永誌香港市民心中。何偉豪與其他英勇殉職的消防人員的名字並列消防及救護學院的「英雄閣」。

何偉豪與其他英勇殉職的消防人員的名字並列消防及救護學院的「英雄閣」。（消防處facebook）

約30名沙田消防局同袍在墓穴旁作最後告別，不少同袍多次拭淚，有人輕拍肩膊互相扶持。（廖雁雄攝）

昨早世界殯儀館外設置公眾悼念區，靈車及車隊先後前往大埔宏福苑災場及沙田消防局，消防局鳴響三短一長的「完成任務」鐘聲，寓意何Sir正式落更，最後駛往和合石「浩園」安葬。

除了一眾官員，大批市民亦送別這位勇士，親友及同袍在浩園列隊迎接，何偉豪胞弟捧著遺照迎接靈車，胞兄及何偉豪未婚妻Kiki在旁帶淚守候。約30名沙田消防局同袍包圍在墓地旁作最後告別，不少同袍多次拭淚，有人輕拍肩膊互相扶持，有同袍稱：「我哋天堂見。你係我哋嘅英雄嚟㗎……拜拜，肥仔，喺天堂見喇。」

消防處處長楊恩健率同袍向靈柩敬禮致意，何偉豪生前使用的頭盔被擺放在靈柩上，仵工隨後將靈柩放進墓穴。楊恩健、何偉豪親友及同袍最後輪流上前獻花，鞠躬致意。安葬儀式期間，何偉豪未婚妻傷心流淚。

約30名沙田消防局同袍在墓穴旁作最後告別，不少同袍多次拭淚，有人輕拍肩膊互相扶持。（香港消防處Facebook直播截圖）

何偉豪的弟弟捧著遺照在迎接靈車，何偉豪的哥哥及未婚妻亦在旁守候。（夏家朗攝）

殉職消防員何偉豪出殯，弟弟扶靈照，何偉豪未婚妻同行。（廖雁雄攝）

靈柩在吹奏聲中，隨扶靈隊伍緩緩進入浩園。（夏家朗攝）

殉職消防員何偉豪出殯。（廖雁雄攝）

殉職消防員何偉豪出殯，未婚妻最後道別。（廖雁雄攝）

有消防員傷心拭淚。（夏家朗攝）

有消防員傷心拭淚。（夏家朗攝）