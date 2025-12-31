網紅拍賣極罕見Pokemon卡 最高估價近億港元 值錢原因在這
美國頂級網紅、WWE明星羅根・保羅（Logan Paul）近日正式宣佈，將於2026年1月12日通過知名拍賣行Goldin Auctions拍賣其珍藏的「比卡超插畫家」（Pikachu Illustrator）卡牌。
這張卡牌預估價高達700-1200萬美元（5444-9333萬港元），遠超他2021年購入時的530萬美元（約4,134萬港元）的成本價。
之所以如此昂貴，是因為全球僅存39張，被譽為寶可夢收藏界的「聖盃」，而羅根擁有的這張是唯一獲得專業體育認證機構PSA 10/10完美評級的版本，堪稱「孤品中的孤品」。
該卡牌誕生於1998年，是日本CoroCoro漫畫舉辦的插畫比賽獎品，僅授予39位優勝者，從未公開發售，其獨特之處在於卡牌上印有「Illustrator」字樣，而非普通寶可夢卡牌的「Trainer」，成為身份象徵。
寶可夢卡牌已從兒童玩具演變為全球投資品，稀有卡牌價格十年間暴漲80倍以上，而之所以選擇明年拍賣，其實背後也有學問。
明年是寶可夢誕生30周年，市場熱潮可見一斑，收藏品市場正處於歷史高位，此時出手能獲得利益最大化。
作為擁有數千萬粉絲的頂級網紅，羅根將這次拍賣打造成一場媒體事件，既推廣了自己的收藏投資理念，也為Goldin拍賣行帶來海量流量。
不過他同時提醒年輕投資者：「並非所有寶可夢卡牌都值得投資，只有像『皮卡丘插畫家』這樣的頂級稀有品才具備長期升值潛力。」
