啟德奪命工傷｜33歲巴籍死者遺妻及兩稚子　家屬到殮房黯然認屍

啟德本周一（12日）發生奪命工業意外，一名33歲巴基斯坦籍男工人在德高道一地盤，疑被重達10噸的巨型水缸擊中，送院不治。今日（14日）早上死者的遺孀及家人在工業傷亡權益會（工權會）人員陪同下，到葵涌公眾殮房辦理認屍手續。



據了解，男死者為家庭支柱，遺下當家庭主婦的妻子和一對兒子（2歲和3歲）。



死者的遺孀及家人在工業傷亡權益會的人員陪同下到殮房認屍。（蔡正邦攝）

事發在本周一（12日）約1時23分，33歲男事主在德高道一地盤內監督吊運水缸。直徑約3米、高約2米、重約10公噸的水缸放在地面後，事主嘗試解開繩纜時，水缸滑出擊中事主。他起初感胸口痛，其後陷入昏迷，被送到伊利沙伯醫院搶救後，下午3時32分證實不治。勞工處表示，接報後已即時派員到場，正調查意外原因。

另外，大判惠保（香港）有限公司回覆《香港01》查詢表示，在昨日（1月12日）下午約1時15分，一名巴基斯坦籍的工人（33歲）於宋皇臺工地中，不幸被水缸壓傷，送院後傷重不治。公司對工人的家屬致以最深切的慰問，會積極協助家屬渡過難關，並全力配合有關部門調查意外的原因。

事主送院時需佩戴氧氣面罩，最終不治。（黃學潤攝）