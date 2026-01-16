屯門市廣場開槍｜新界北衝鋒隊沙展及警員各開一槍　女途人已出院

屯門市廣場昨晚（15日）發生開槍案，34歲男子持刀挾持女途人，警員警告無效連開兩槍，疑犯送院不治。據了解，開槍的兩名警員分別是新界北總區衝鋒隊的沙展及警員，兩名男警射中疑犯胸口和右肩，均屬於身體最大面積。而一度被挾持的女途人因擦傷送院，經治理後即晚已經出院。



警員及時趕至開槍，擊中疑犯。（網上影片截圖）

屯門警區副指揮官高級警司黃浩翰昨晚在記者會中表示，香港警隊對警員使用槍械有嚴格指引。今次案件中有女途人被挾持，「新界北總區衝鋒隊因為事件嚴重性，選擇即時戰術性介入」，合適低武力都未能制止疑犯，警員必須提升武力，今次使用槍械符合警隊守則，兩名衝鋒隊開槍擊中疑犯胸口和右肩，屬於身體最大面積。

據了解，兩名開槍的警員分別是新界北總區衝鋒隊的沙展及警員。

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒（中）、屯門警區副指揮官高級警司黃浩翰（左），以及新界北總區衝鋒隊警司李漢民（右）晚上會見傳媒。

黃強調警員「開槍是不容易決定」，但今次在沒有其他選擇下只能開槍，「拯救一名無辜女途人」。

另外，被問到警員施發胡椒水劑會否引致疑犯進一步傷人時，新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒回應指，疑犯進入商場後持刀，很多途人表現恐慌。警員在商場外發現疑犯，經警告無效後使用低武力。疑犯從商場出口離開，挾持一名女途人舉刀施襲，警員再次警告無效，所以使用槍械。

有途人拍攝到，疑犯一度持刀在路邊徘徊。（網上相片）