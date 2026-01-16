屯門市廣場開槍案︱藥房職員目睹市民逃跑 稱警方開槍合理
撰文：黃學潤

屯門市廣場昨晚（15日）發生開槍案，一名34歲越南裔本地男子闖入DONKI廚房取走利刀後，挾持一名女途人，最後遭兩名警員開槍擊斃。今日（16日）《香港01》記者回到現場，昨日事發在場的藥房職員鍾先生憶起當時看到有人逃跑並聽到兩聲槍聲，惟距離太遠不清楚詳細情況。翻看網上影片後，他指疑犯「拎刀發癲」，加上挾持女子時「刀都插到好落去」，故認為警方開槍合理。
鍾生及附近商戶均表示對疑犯沒印象。外賣員呂先生稱讚警方行動迅速，又指警方是因為看見疑犯舉起刀欲插向女子而開槍，做法恰當。呂生認為當局應加上控制毒品，他提到附近治安不錯，認為今次事件只是「突發性」，但不時仍會有些暴躁人士會當街吵架。如果發生同類事件，他會拿放有外賣設備的袋作盾牌，並用皮帶保護自己。
現場可見，有警員於屯門市廣場一帶巡邏。屯門居民袁先生表示，事後亦擔心會安全，指曾在附近一帶看見精神異常人士，如果昨日事件發生在其身上會立即逃跑。經過昨日一事，他表示外出時會加倍留意身邊事物。
