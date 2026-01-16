屯門市廣場開槍｜死者獲友借宿數周　屋主揭疑吸太空油：我趕佢走

屯門市廣場昨晚（15日）發生開槍案，34歲男子持刀挾持女途人，警員警告無效連開兩槍，疑犯送院不治。《香港01》記者今早（6日）到死者曾寄住的屯門單位了解，發現單位是一名泰國籍男子居住，他透露稱呼死者「恐龍」，指對方是經朋友介紹，到來借宿約兩三星期，唯期間發現「恐龍」經常自言自語，更在單位內疑吸食「太空油」，令他感到害怕，坦言：「佢住幾天我就趕他走。」



「泰仔」確認「恐龍」昨日因挾持女途人而被警員開槍擊斃。（黃學潤攝）

經朋友介紹借宿兩周 僅回來更衣睡覺

單位住戶是一名泰國籍男子，他自稱「泰仔」，已在上址居住31年。他自言與死者「恐龍」並不相熟，大約兩三個星期前，有朋友帶「恐龍」上門，希望「泰仔」收留暫住。「泰仔」見是朋友介紹，未有收取分文便答應。

行為怪異自稱有病 單位內吸食「太空油」

泰仔與「恐龍」同住兩三星期，對方有時回來換衣服後就睡覺，有時換衣服後又再出門；他形容對方行為怪異，經常在屋內自言自語，懷疑有病。泰仔曾目擊「恐龍」在單位懷疑吸食毒品「太空油」（即依托咪酯），而且次數頻密。他感到害怕，擔心會出事，早已萌生趕走對方的念頭，「佢住幾天我就趕他走。」

「恐龍」暫住泰仔家中兩三星期，其床舖十分凌亂。（黃學潤攝）

「泰仔」自言害怕下逐客令 警昨曾登門調查

泰仔指早前已向「恐龍」下逐客令，對方要求給予兩、三天時間搬離，但卻一直未有離開，豈料昨日就發生開槍案。泰仔確認新聞及網上圖片中持刀的男子正是「恐龍」。案件發生後，警方昨晚亦曾登門調查及蒐證。至於警方指死者涉及冰毒，泰仔則表示不知情，只知對方有吸食「太空油」。