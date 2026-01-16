屯門市廣場開槍｜死者母親傷心認屍　親友哭訴警方為何開槍擊斃

屯門市廣場昨晚（15日）發生開槍案，一名34歲越南裔本地男子闖入DONKI廚房取走利刀後，一度挾持一名女途人，警員連開兩槍擊中制服，他送院不治。今日（16日）死者母親及5名親友到葵涌殮房認屍，其母傷心欲絕，與友人相擁痛哭，死者母親的朋友哭訴警方為何要開槍將他打死：「如果開咗一槍（打）跛咗佢隻腳，佢都反抗唔到，點解仲要特登殺死佢一個𡃁仔？」



死者母親及親友到葵涌殮房認屍，他們傷心欲絕，相擁痛哭。

死者母親的朋友向記者形容死者「性格好純」，對人有禮，平時較少說話，不解為何會發生此事。她又提到死者母親不諳中文，育有三至四名子女，指死者早已搬出，不時回家吃飯暫住。她哭訴死者為何警方要開槍擊斃，指死者持刀可能想保護自己：「如果開咗一槍（打）跛咗佢隻腳，佢都反抗唔到，點解仲要特登殺死佢一個𡃁仔？佢阿媽而家好心痛，佢估唔到會咁。」至於死者是否患有精神病及有不良啫好，她表示並不清楚。

今日（16日）死者母親及親友到葵涌殮房認屍。

警方昨日召開記者會時表示，昨日（15日）晚上7時10分接獲市民報案，指一名可疑人在屯門市廣場一間食肆取走一把刀，新界北總區衝鋒隊迅速趕到現場，發現一同男子在屯匯街手持一把12吋長刀，正向多名途人揮舞，造成恐慌，途人爭相走避，警員口頭警告無效，於是發出一發胡椒水劑。

該名男子隨即經廣場入口進入商場，然後迅即由出口步出，挾持一名女途人舉刀施襲，警員再次警告無效，兩名衝鋒隊警員各開一槍，涉案男子胸口和右肩中槍倒地，隨即遭到警員制服及施以急救，再送往屯門醫院，至同晚8時47分宣告不治。

被警員開槍擊斃男子姓裴34歲。消息稱，裴男犯案纍纍，曾經入獄，案底包括盜竊、聚賭、刑毀、販毒、藏毒及暴力罪行等，並有精神病紀錄。據悉疑人曾在青山醫院接受治療。

警員在涉案男子的斜孭袋檢獲一包懷疑危險藥物和一枝伸縮棍，不排除有人犯案時受到毒品影響，案件交由新界北總區重案組第二隊跟進。