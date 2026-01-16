屯門市廣場開槍｜一文看清時序　警方2分鐘內射胡椒水槍再開2槍

屯門市廣場昨晚（15日）發生開槍案，一名越南裔、在港出世的34歲男子，在DONKI廚房偷走12吋長利刀後挾持女途人，兩名衝鋒隊沙展及警員各開一槍擊斃男子，女途人僅擦傷，送院治理後即晚出院。《香港01》綜合消息人士、讀者資料及警方在記者會上交代的資訊，整合事發前後的時序。該男子借住大興邨一友人單位約兩三周，案發前曾在大興街市流連，精神有異。2小時後，他在屯門市廣場DONKI偷刀，走至對開屯匯街行人路持刀流連，至少5人報案求助。當警方抵達現場後，他無視警方警告及射胡椒水劑，挾持女途人欲揮刀施襲，遭警方開2槍擊斃。



約17:00 有目擊者見到男子在大興街市對開的士站徘徊，指他自言自語。

19:08 男子在屯門市廣場UG層DONKI出售熟食的舖面，打開活動門並走入廚房，在男職員身旁取走一把12吋長利刀。

19:09 警方接獲4宗市民報案，指一名可疑男子在屯門屯匯街流連，手持一把刀，最初的報案列為「可疑人發現」。網上有多張照片可見，他手持利刀，神情吊滯，有途人在其身旁走過。

19:10 警方另接獲報案，指一名可疑男子在屯門市廣場一商店（即DONKI）內取走一把刀。

19:20 新界北衝鋒隊到達屯匯街，發現該名男子持刀向多名途人揮舞，造成恐慌，爭相走避。根據警方服務承諾，警務處力求在既定時限內回應所有真正的999緊急求助電話。新界區平均回應時間為15分鐘。警方在接報後11分鐘到場，屬服務承諾時間之內。

19:21人員作出口頭警告無效，發射一發胡椒水劑，男子隨即從一個入口進入商場，再迅速由另一出口步出商場。男子步出出口的同時，大批市民經同一出口恐慌逃離，現場陷入混亂。

19:22 男子挾持一名女途人，同時舉起持刀的右手，向女途人施襲。人員再發出口頭警告無效，新界北衝鋒隊男沙展及男警員向男子各開一槍，男子中槍倒地及被制服。警員迅速救走女途人，並向男子急救及安排送院。女途人擦傷送院，即晚出院。

20:47 男子在屯門醫院證實傷重不治。他右肩及胸口各中一槍，醫生在其身體找到一粒彈頭，警方在現場外牆發現一個子彈孔，地上有兩彈殼。

案件現列作「藏有攻擊性武器」及「販運危險藥物」，交由新界北總區重案組調查。

