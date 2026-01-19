渣打馬拉松2026｜送院跑手情況好轉　兩人危殆轉嚴重　3人穩定

【馬拉松／渣打馬拉松／渣馬路線】渣打馬拉松昨日（18日）舉行，今年共有7.4萬人參賽，截至昨日下午4時，醫管局數字顯示59人送院，其中律敦治醫院有2名男子危殆，分別為58歲姓楊男子及50歲姓張男子，今日（19日）二人的情況轉為嚴重；另外送院人士中有3人的情況由嚴重轉為穩定。



昨日（18日）上午9時24分，東區走廊西行近鰂魚涌公園，一名男跑手突然心臟不適，並送往律敦治醫院搶救。（馬耀文攝）

大會昨日（18日）表示，截至早上11時，共有1,517位跑手需要接受治療，共30人需要送院，大部分為擦損、扭傷等輕傷，部分人有中暑、休克等，另有3人較為嚴重，需要現場進行心肺復甦、心臟除顫，並需送院進行進一步治療。

至昨日下午4時，醫管局數字顯示59人送院，其中律敦治醫院有2名男子危殆，今日已轉為嚴重；另外送院人士中有3人的情況亦由嚴重轉為穩定。

其中一人送院時，救護員施用自動心外壓機為事主急救。（馬耀文攝）

+ 5

渣打馬拉松2026

比賽日期：2026年1月18日（星期日）

起點：東區走廊（10公里）、尖沙嘴彌敦道（半馬及全馬）

各賽事名額：

馬拉松：1.8萬

半馬拉松：2.5萬

10公里：3.1萬

10公里輪椅賽：20人

輪椅賽體驗組：40人



▼渣打馬拉松2026賽事路線及資料▼

