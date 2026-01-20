港男約內地女網友遊澳門住酒店　偷$8800人民幣　潛逃逾1個月落網

據澳門傳媒報道，一名香港男子於去年12月13日，相約一名內地女網友到澳門遊玩，兩人同住一酒店房間，有人涉伺機偷去對方8,800元人民幣現金，其後以「食早餐」為由一去不返，並封鎖事主。澳門治安警翻查天眼鎖定身份，1月17日在港珠澳大橋口岸，拘捕涉案40歲姓宋港男。他涉嫌觸犯盜竊罪，案件已移送檢察院偵辦。



澳門治安警翻查天眼鎖定身份，1月17日在港珠澳大橋口岸，拘捕涉案港男。（資料圖片）

報道指，治安警接獲一名持中國護照的女子報案，她報稱在去年10月，透過手機交友平台，認識一名香港男子。兩人相約在12月13日到澳門遊玩，並入住男子登記的酒店房間。

12月15日早上，港男聲稱自行外出食早餐，但離開房間後，即將事主封鎖且失聯。女事主感到可疑，檢查後發現手袋內有8,800元人民幣不翼而飛，同日報警。

治安警接報後，翻查閉路電視鎖定疑犯身份，並於1月17日下午，在港珠澳大橋口岸拘捕一名40歲姓宋的香港男子。據了解，有人否認指控。治安警表示，男子涉嫌觸犯盜竊罪，案件移送檢察院偵辦。