4月大男嬰疑受虐｜兄有瘀傷弟腦出血危殆　警查天眼拘兩外傭1被控

一名4個月大的男嬰（乳名「細波」）懷疑受虐，腦出血抽搐、身上有瘀傷，做開腦放血手術後，留醫兒童深切治療部。醫護認為傷勢有可疑，於是報案。警方調查後揭發「細波」的16個月大胞兄亦為受害人。翻查天眼後，警方發現事發當日父母不在家，片段中亦未有確切嚴重的虐兒行為，事後拘捕兩名外傭，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，其中28歲菲律賓籍女傭涉嫌較大，被暫控對所看管兒童或稱少年虐待或忽略罪，明天（22日）將於粉嶺裁判法院提堂。



大埔警區刑事部總督察譚婧珊（右）及家庭衝突及性暴力政策組高級督察郭詩慧（左）交代案情。（黃學潤攝）

大埔警區刑事部總督察譚婧珊交代案情指，1月18日警方接獲威爾斯親王醫院報案，指一名4個月大的男嬰腦部及眼底出現出血情況，評估傷勢認為有可疑，疑由外力引致，出現嬰兒搖晃症候群的症狀。警方隨即展開調查，發現該家庭有兩名男嬰，包括送院的4個月大男嬰及其16個月大的哥哥，兩人身上均有瘀傷。經調查後，兩名男嬰主要由兩名外傭照顧，一家人居住在上水蕉徑村一個村屋。

警方於1月20日拘捕了28歲及45歲的女傭，分別工作了半年及3個月，涉嫌「對所看管兒童或稱少年虐待或忽略」，兩人隨即被扣查。警方其後深入調查，翻查該單位客廳的閉路電視片段，有理由相信28歲疑犯曾經在1月18日凌晨在單位內傷害4個月大男嬰，亦懷疑她曾經傷害16個月大的哥哥。然而，片段中亦未有確切嚴重的虐兒行為。

該名28疑犯被暫控對所看管兒童或稱少年虐待或忽略罪，明天（22日）於粉嶺裁判法院提堂。至於45歲疑犯的調查，警方仍積極進行中。兩名受害兒童現時留院接受治療，4個月大的男嬰現在深切治療部留醫，已經接受了腦部手術，情況危殆；而16個月大的男嬰的右邊面頰、下巴和右前額有瘀傷，情況穩定。警方續指，搖晃嬰兒症候群並非一下子造成，但造成傷勢的確實日子及時間仍有待調查。

警方會密切留意兩名受害兒童的情況，警方希望藉此機會呼籲，虐待兒童是嚴重罪行，任何人虐待或疏忽去看管兒童，即屬違法，一經定罪，最高可以監禁10年，市民切勿以身試法。

4個月大男嬰「細波」，疑遭外傭大動作搖晃及叉頸虐待，導致腦出血要接收緊急手術，在醫院兒童深切治療部留醫。（「細波」父親盧先生提供）

家庭衝突及性暴力政策組高階督察郭詩慧在記者會中首先感謝是次案件作出報案的醫護人員，並指他們及早察覺，令警方可以及時介入處理和調查這宗嚴重的虐待兒童案件。這做法正正是《強制舉報虐待兒童條例》的立法精神，相關條例亦剛於昨日(20日）正式生效。

警方藉此呼籲在新法例規定社會福利界、教育界和醫療衛生界三個界別內25類指明專業人員，在工作期間如果有合理懷疑任何兒童正遭受嚴重傷害或者面臨嚴重傷害的實際風險，在切身可行的範圍內他們要即時向警務處或社會福利署舉報，違例者需負上刑事的責任，最高刑罰是罰款5萬元和監禁3個月。

郭詩慧續指，法例設定同時亦有免責和保護條文，清楚說明只要強制舉報者是真誠或者按規定舉報的話，舉報人不會因此會承受任何的民事和刑事的責任，亦不會被視為違反專業操守。今次案件正是醫護人員時察覺，見到受害人受到不尋常和嚴重的傷勢而作出舉報，這就是條例的真正目的。若然個案及早發現和作出舉報，令警方可以作出介入和支援，一些嚴重的悲劇是可以避免和減輕。

雖然新法例只是對25類指明專業人員去作出強制舉報的責任，但警方強調保護兒童並不限於某一個行業，無論是鄰居、親友或者普通市民，只要發現任何懷疑嚴重的虐兒個案或者任何兒童受到虐待，亦需要即刻向警方或者社會福利署通報

4個月大男嬰「細波」疑遭外傭大動作搖晃及叉頸虐待，導致腦出血要接收緊急手術，在醫院兒童深切治療部留醫。（「細波」父親盧先生提供）

男嬰父親盧先生受訪時稱，45歲外傭過去曾經受僱於他們一家，現時已無再受僱，但由於雙方是朋友，故該名外傭有空時亦會到他們家「同BB玩、睇住BB」；28歲外傭則於去年8月入職。

4個月大男嬰「細波」疑遭外傭大動作搖晃及叉頸虐待，導致腦出血要接收緊急手術，在醫院兒童深切治療部留醫。（「細波」父親盧先生提供）

警方昨日（20日）回覆查詢時表示，本周日（1月18日）接獲報案，指發現一名約4個月大的男嬰，在上水一單位內受傷，懷疑他曾被不恰當對待。經初步調查後，人員拘捕兩名外籍女子（28及45歲），涉嫌「對所看管兒童或少年人忽略」，現正被扣留調查，案件交由大埔警區重案組跟進。

男嬰爸爸盧先生早前接受《香港01》文字訪問，指1月18日凌晨約1時半飲奶期間「無反應」被送往北區醫院。醫生初步檢查發現他有腦出血，並有抽搐跡象，身上亦有瘀痕，安排將他轉送沙田威爾斯親王醫院。「細波」在當日清晨約5時抵達威院後，入住兒童深切治療部，翌日下午因情況嚴重，要接受緊急手術，清除腦內血水。盧先生指，兒子手術後暫時情況穩定，但仍要進一步觀察及留意腦部會否再出血。

