警放蛇網上租車往九龍城油麻地　拘2白牌車司機　扣查Audi及Tesla

西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員，今日（23日）進行打擊「白牌車」行動。人員喬裝乘客，透過用兩輛私家車，分別前往九龍城及油麻地，當抵達目的地時，因涉案的所有車輛均沒有有效的出租汽車許可證，人員以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，拘捕兩名分別37歲及51歲的本地男司機。



兩名被捕人均獲保釋候查，須於2月下旬向警方報到。據相片顯示，涉案車輛為一輛Audi及一輛Tesla私家車；有關車輛已被扣查作進一步檢驗，



人員喬裝乘客透過網上平台租用兩輛私家車，分別前往九龍城及油麻地，拘捕兩名司機。（警方提供）

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰1萬元及監禁6個月，再犯則可處罰兩萬5,000元及監禁12個月。

警方亦呼籲市民出行時應選擇合法的公共交通工具，如果相關車輛的用途是非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或者會失效，一旦發生意外，其他道路使用者，包括乘客及行人均會失去應有的保障。