警放蛇網上租車往九龍城油麻地 拘2白牌車司機 扣查Audi及Tesla
撰文：凌逸德
出版：更新：
西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員，今日（23日）進行打擊「白牌車」行動。人員喬裝乘客，透過用兩輛私家車，分別前往九龍城及油麻地，當抵達目的地時，因涉案的所有車輛均沒有有效的出租汽車許可證，人員以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，拘捕兩名分別37歲及51歲的本地男司機。
兩名被捕人均獲保釋候查，須於2月下旬向警方報到。據相片顯示，涉案車輛為一輛Audi及一輛Tesla私家車；有關車輛已被扣查作進一步檢驗，
根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰1萬元及監禁6個月，再犯則可處罰兩萬5,000元及監禁12個月。
警方亦呼籲市民出行時應選擇合法的公共交通工具，如果相關車輛的用途是非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或者會失效，一旦發生意外，其他道路使用者，包括乘客及行人均會失去應有的保障。
入境處、警方及勞工處聯手反黑工 一周拘19人包括4僱主屯門恒福花園疑煮食焚宅 父救火燒傷手 10歲兒吸入濃煙同送院海關機場拘馬來西亞抵港21歲男 手提行李檢5公斤可卡因值$370萬大興邨斬人｜鄰居憶施援經過染晒血 指疑犯曾坐樓梯指罵事主女兒北大嶼山公路近小蠔灣4車相撞 9人受傷 往九龍一度擠塞西貢船廠六旬漢6米高墮下重創昏迷 妻：快啲醒 寧願你打我鬧我