東廣場防火閘卡住｜消防：兩閘不能操作　將發通知書要求維修妥當

觀塘寧晉中心地下東廣場食店「包點料理」上周六（24日）失火，商場兩道防火閘落下期間疑被卡住，不少人質疑「形同虛設」。東廣場物業管理處早前回覆指，有租戶擅自在防火閘下方放置訊號線，已向相關租戶嚴厲重申遵守消防安全規定的重要性，及安排消防承辦商進行全面檢查。



消防處回覆《香港01》查詢時表示，今日（27日）聯同屋宇署人員巡查東廣場，發現有兩道防火閘不在有效操作狀態，將向消防裝置及設備的擁有人，發出「消除火警危險通知書」，如未能於限期內維修妥當，會進一步執法。



火警發生於1月24日，觀塘東廣場包點料理店內冒出火舌，有人用小型滅火筒撲火。（threads）

消防處指，根據處方紀錄，觀塘東廣場於2025年2月15日完成年度檢查，所配置的消防裝置及設備，包括火警警報系統、火警偵測系統、消防栓／喉轆系統、花灑系統、防火閘、應急照明系統、出口指示牌及手提滅火器具，並持有有效的消防裝置及設備年檢證書。

消防處與屋宇署今日（27日）派員到上址進行聯合巡查，發現廣場有兩道防火閘不在有效操作狀態。就此情況，消防處將向消防裝置及設備的擁有人，發出「消除火警危險通知書」，要求有關人士需在限期內，把損壞的防火閘維修妥當，如未能於限期內遵從通知書的規定，處方將會進一步執法。

東廣場物業管理處早前回覆查詢時指，已獲悉並正跟進於2026年1月24日下午約2時14分，在東廣場地下42號舖廚房區發生之爐頭搶火事件。事發期間，場內消防系統按既定程序即時啟動，物管處前線人員及技術人員，迅速到場協助處理。

經現場詳細視察，發現有租戶於未經申請下，擅自在防火閘下方放置訊號線。該物件已於事後立即移除，同時已再次向相關租戶，嚴厲重申遵守消防安全規定的重要性。此外，物管處亦已安排消防承辦商為東廣場進行全面檢查，並將按需要跟進。

東廣場物業管理處續指，一向嚴格要求所有租戶必須確保消防設施保持暢通無阻，並會透過書面指引及現場督導等方式作出提醒，亦會定期巡查相關設施，確保其正常運作及符合安全標準。

記者事後重返東廣場現場視察，可見咖啡店招牌旁有罅隙，咖啡店職員亦指已經「改正」。（羅日昇攝）

火警發生於上周六（24日）下午2時許，觀塘成業街7號寧晉中心地下東廣場內的食店「包點料理」，疑因油溫過高，導致一個平底鍋起火。網上影片可見，店舖冒出火光及濃煙，有人用小型滅火筒救火，幸無人受傷。但片中可見，包點料理招牌旁及另一間咖啡店招牌旁的兩道防火閘，均疑被卡住，未能順利落下，不少人認為是「形同虛設」的消防隱患。

有網民質疑，「有乜理由消防巡查唔會發現？有乜理由裝修師傅無呢個認知？有乜理由商場管理員都無提醒？」，質疑各方只為「完成任務」，未有做好管理或檢視。

1月26日，有便裝消防處人員（白衣者）在場視察。（戴慧豐攝）