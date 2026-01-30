上環找換店外兩日籍男遭兩賊搶5800萬日圓　登車逃逸　重案組追查

今日（30日）早上9時47分，警方接獲上環德輔道中272號一間找換店的女職員報案，指目睹2名男子在找換店外被兩賊搶去大批現金，賊人隨即登上私家車逃去無蹤。警方到場調查，經初步點算，證實事主共5800萬日圓（即約294萬港元）被掠去。



兩名被劫男子分別27歲及51歲，二人均為日本國籍，持護照入境。現場消息指，兩名受害人帶同5800萬現金到找換店準備兌換，詎料在門外已被搶劫；一名女子被帶上警車助查。

據了解，兩名賊人身穿深色衣物，得手後登上接應私家車逃逸。案件列作「搶劫」，交由港島總區重案組調查。

警方在上環德輔道中272號一間找換店調查。

警員在上環德輔道中272號一帶調查。

警員到報案找換店內調查。

現場有大批警員，他們向報案找換店及毗鄰另一間找換店了解，暫時未有人被捕。

警員到其中一間找換店內調查。

根據《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》，抵達香港的人士（包括港人及旅客），如管有總價值或等值高於12萬港元的大量貨幣及不記名可轉讓票據(現金類物品)，須使用「紅通道」向海關書面申報。而在指明管制站以外地方抵港的人(如乘搭客輪經船隻碇泊處抵港的乘客)，或即將離港的人，則須在遇海關人員要求下，披露是否管有大量現金類物品，如有就作出書面申報。

任何人士如首次違反申報及披露規定，可透過繳付2000港元以解除其法律責任；其他個案則會循刑事法律程序處理，最高罰款50萬港元及監禁2年。

警員亦到上環德輔道中272號附近一找換店索取閉路電話調查。