一周110宗經Carousell網購騙案呃過千萬　有人賣$100地毯失$400萬

警方於上周（1月24至30日）共接獲逾110宗與Carousell有關的網上購物騙案，涉款逾1,000萬元；其中3宗涉及假冒Carousell職員。當中有市民以100元出售「地毯」，卻引來騙徒假扮「買家」及「Carousell職員」套取驗證資料，最終地毯變成飛毯，戶口內400萬元存款飛走，化為烏有。



一周（1月24至30日）110宗涉及Carousell的騙案，涉款超過1,000萬元；有市民放售100元的地毯，最終痛失400萬元存款。（「CyberDefender 守網者」facebook）

該名市民於Carousell以100元出售「地毯」，不法分子假扮買家表示有意購買後，雙方遂交換WhatsApp聯絡，對方繼而向事主發出不明付款連結。事主不虞有詐，按下連結，並輸入自己的銀行帳戶資料，接住再有假冒的Carousell職員透過WhatsApp聯繫事主，訛稱其帳戶異常，轉帳失敗，復要求多次提供「交易驗證碼（OTP）」，作「帳戶驗證」。

結果，騙徒在短時間內轉賬逾60次到指定個人銀行帳戶，涉款逾400萬元；直至銀行職員致電事主核實轉賬時，事主才驚覺受騙，以為成功揭發騙徒身份向對方「追數」，但騙徒訛稱全數退款，最終只是存入小額款項，存入的支票亦無效，400萬元存款終化為烏有。

警方於facebook「守網者」專頁提醒，騙徒可能在交易平台假扮「買家」或「賣家」，呼籲市民應選擇當面交收，減低受騙風險；查看網上店舖或賣家的過往評價；如使用 Carousell 交易，可透過平台收款功能付款；切勿點擊不明或可疑連結；切勿將個人資料、網上銀行帳戶名稱與密碼或一次性密碼，輸入來歷不明的應用程式或網站；付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險。

立即下載防騙視伏APP：https://cyberdefender.hk/scameterplus/https://cyberdefender.hk/scameterplus/