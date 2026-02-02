跨部門巡葵涌廣場　檢查消防安全食物衛生　宣傳防罪反盜版等

葵青警區人員今日（2日）聯同消防處、香港海關、食物環境衞生署及衞生署控煙酒辦公室，展開跨部門聯合行動，巡查葵涌廣場打擊違例事項。行動旨在透過多部門協作，改善場所管理及營商環境，並就對公眾安全構成隱患的項目採取執法行動，以保障市民生命財產安全。其間各相關部門依據法定職責，各司其職進行專項檢查。



多個政府部門聯合巡查葵涌廣場，打擊違例事項，改善場所管理及營商環境。（警方提供）

警方於場所內進行全面巡查，防範店鋪盜竊、欺詐等常見罪行。人員亦向商戶及市民派發防罪宣傳單張，加強向市民推廣防罪及防騙的信息。

多個政府部門聯合到葵涌廣場打擊違例事項，警方全面巡查，防範店鋪盜竊、欺詐等常見罪行。（警方提供）

消防處則主動檢視處所和持牌食肆內的消防安全，確保沒有違反《消防條例》（第95章）的情況。消防處人員亦向商戶及市民派發防火安全單張，提升社區的消防安全水平。

多個政府部門聯合巡查葵涌廣場，消防處人員量度商場通道闊度是否符合規定。（警方提供）

海關向商戶派發宣傳單張，提醒他們採購物品時應小心謹慎，切勿銷售侵權（包括冒牌和盜版）物品，避免觸犯《商品說明條例》（第362章）及《版權條例》（第528章），致力保障消費者權益和知識產權。

食環署根據《食物業規例》（第132X章）巡查相關食肆衞生。衞生署控煙酒辦公室則按《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）的規定，針對法定禁煙區違例吸煙展開巡查。

多個政府部門聯合巡查葵涌廣場，打擊違例事項，食環署人員巡查食肆衞生。（警方提供）

行動中，各部門透過緊密溝通與分工協作，有效提升巡查覆蓋率與執法效能。對於巡查中發現的各類問題，相關執法人員已根據相關法例規定，採取相應處理措施，包括於現場勸喻、向違例者發出相關通知書及採取檢控行動等，確保違規情況得到及時跟進。