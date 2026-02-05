龍蝦灣謀殺｜嚴重刑事案無追溯期　3年內兩潛逃逾30年殺人犯落網

1989年西貢龍蝦灣五花大綁謀殺案，62歲姓梅男主謀，潛逃泰國近37年後，日前於曼谷落網，今日（5日）被泰國遞解出境，押回港後涉嫌謀殺被警方拘捕。警務處處長周一鳴形容為「相信係匿藏咗最耐嘅個案」。



周一鳴亦提及，「好嚴重嘅一啲刑事案件，係一定會追究到底，無論佢喺邊度，亦都會繼續去調查，我哋係唔會咁樣而有個追溯期限。」根據香港《裁判官條例》（第227章）第26條，可公訴罪行即嚴重刑事案，如謀殺、誤殺及強姦等，則不設追溯期限。換言之，只要一日未破案，警方都可以追查。翻查資料，2023年警方亦拘捕一名潛逃內地32年的謀殺案疑犯，為1991年深水埗錶行劫殺案其中一名悍匪。



1989年西貢龍蝦灣謀殺案，現年62歲主謀潛逃37年在泰國落網，今日（5日）押回港後，涉嫌「謀殺」被捕。（王譯揚攝）

根據《裁判官條例》（第227章）第26條，一般輕微的「簡易程序罪行」須在6個月的檢控時限內提出，但此限制不適用於「可公訴罪行」。可公訴罪行通常較嚴重，無特定檢控期限。

陸偉雄大律師就指出，任何刑事罪行都沒有檢控時限，換言之，當該刑事案件發生後，任何時間都可以進行檢控，沒有限制。他續指，是次案件不是警方有案件發生後，相隔30多年不控告，而突然作檢控，這次是因為疑犯「棄保潛逃」到泰國，簡單來說是疑犯一手造成的局面，因為是他潛逃後導致警方無法控告，而現在當他被拘捕後則可隨時檢控他。

▼1991深水埗錶行劫殺案 疑犯32年後落網▼

2023年11月11日，警方亦拘捕一名當時潛逃32年、涉嫌謀殺的59歲姓文內地男子。案發在1991年6月9日，3名持槍悍匪闖入北河街1A號二手鐘錶店「信發商行」行劫，未能打破飾櫃，一無所獲；期間一名男職員拖延時間觸怒匪徒，遭開槍轟向太陽穴，送院後不治，3名疑犯一直逍遙法外。惟其中一名劫匪，於32年後乘搭掛有中港牌七人車經深圳灣口岸入境時，被發現在通緝名單上，其指模亦與當年的疑犯吻合。

1991年深水埗槍殺劫案，一名內地男疑犯潛逃32年，2023年涉嫌「謀殺」被捕。（資料圖片/王譯揚攝）

劫殺案發生於1991年6月9日。（公共圖書館 / 華僑日報 截圖）

▼1989龍蝦灣謀殺案▼

1989年龍蝦灣命案轟案一時，圖為1989年9月2日的華僑日報報道。（資料圖片）

周一鳴較早前由泰國返港會見傳媒，指今次進行禮節性拜訪，除兩地警方互動交流外，同時感謝泰國警方就兩宗案件提供協助，其中包括2025年6月尖沙咀一宗劫案，疑犯逃往曼谷，泰國警方及時截獲；而龍蝦灣謀殺案，周指潛逃疑犯當年沒有離境紀錄，相信是偷渡離境，泰國警方亦指他不是合法居留。周稱，「雖然手頭上冇紀錄，但我相信暫時嚟講係匿藏咗最耐嘅（個案）。」

根據《華僑日報》1989年9月1日報道，案發於當年8月31日，起初警方未能確定死者身份。（香港公共圖書館資料庫）

龍蝦灣謀殺案的死者是26歲的酒樓侍應雷育才，被指是「二五仔」，遭人毒打後綑綁並埋屍沙灘。案中涉及4名疑犯，其中兩人罪成判囚，一人無罪釋放，另一人正是被指為主謀的梅男。

死者曾遭毒打20分鐘 繩反綁、袋笠頭埋屍

案發於1989年8月31日凌晨時分，一名當時在尖東任職酒樓侍應的26歲男子雷育才，遭4名男子誘騙到西貢龍蝦灣，遭連環毒打20分鐘，然後用尼龍繩反綁、以塑膠袋封頭，葬在沙灘一個洞中，導致窒息死亡。

同日下午1時許，死者屍體其後被兩名男女泳客發現，他們原本打算在沙灘執拾廢木以紮木筏之用，豈料在沙堆中發現死者俯伏，下半身被沙掩蓋，頭部被一個白色塑膠袋密封，雙手及全身被紅色尼龍繩團團綑住，於是報警。案件被揭發後轟動一時，傳媒以龍蝦灣五花大綁案為題追訪。