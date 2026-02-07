長沙灣車火．有片｜疑入私油釀禍　買賣雙方燒傷　重案組接手調查

長沙灣欽明路及欽州街西迴旋處昨午（6日）有多車起火，消防在其中一輛嚴重焚毁的輕型貨車上，發現油缸、油槍及油喉等入油工具，相信為非法改裝而成的流動非法加油站。事件中40歲貨車司機及46歲印度籍私家車司機受傷，據知二人分別是非法加油站的賣家和買家。警方將案件交由深水埗警區重案組跟進，暫未有人被捕。



昨午事發前，涉事賣油的貨車先駛至現場。（讀者提供）

今日（7日）記者重返現場，有不願透露姓名的人士指涉事非法油站進駐約一至兩個月，事發前疑有一輛私家車到場入油，豈料發生意外。《香港01》獲得一段車Cam影片，可見一輛白色貨車駛至現場，未幾有一輛白色私家車駛來，懷疑幫襯非法油站，但入油時白色私家車突褪後，貨車隨即起火，車輛頓時火光熊熊，波及其餘車輛。

長沙灣魚類批發市場對開有多部車起火，濃煙沖天。（fb香港交通及突發事故報料區/Yin Tsoi）

事發在昨午（6日）3時22分，長沙灣魚類批發市場及長沙灣副食品批發市場對開的欽明路，有多架車起火，驚動多人報案。救援人員趕至，發現有7架車起火，到場動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，至下午3時44分將火救熄。消防指，現場沒有自然起火原因，火勢不正常蔓延；人員用可疑氣體探測器檢測，發現現場有助燃劑，故認為起火原因有可疑，會將案件交由警方調查。警方將案件列作「出售及買入在香港的應稅貨品」及「火警」，交由深水埗警區重案組跟進，暫未有人被捕。

火警有兩名傷者，其中一名姓曹（40歲）男子，為輕型貨車司機，被送往瑪嘉烈醫院搶救，他身體15%二級燒傷，包括面、頸及左右手受傷；另一名46歲持香港身份證的印度籍男子則身體20%二級燒傷，頭、面、頸、雙手及雙腳，清醒被送往伊利沙伯醫院，送院時全面貼上敷料。