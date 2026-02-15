宏福苑｜火劫奪摯親　三代敘天倫成追憶　遺屬難忘傷痛無心迎歲

去年11月一場無情惡火席捲大埔宏福苑，將逾千戶平凡幸福的家庭付之一炬，在無數人心中刻下難以癒合的傷痕。回首事發當日，一對姊妹在火場外目睹家園陷入火海。隨後，她們踏上漫長而煎熬的尋親路，日復日在醫院與社區中心間奔走，最終等到的卻是教人心碎的噩耗——雙親遺骸在焦土中被發現，至死相擁。曾經安身立命的「祖屋」淪為廢墟，三代同堂共敘天倫的光景，終成追憶。



災後兩個多月，正值全城張燈結綵迎新歲，但對遺屬而言，這個新年只有揮之不去的冷清。姊妹倆今年謝絕拜年，亦無力置辦年貨；10歲稚子因痛失外祖父母，更決意從此不再過節，「無咗公公婆婆，過所有節日都無意思、無意義。」儘管哀慟難平，她們仍望政府能落實原址重建，讓她們在那塊承載着家族根源與記憶的福地上，重新出發。



每每途經屋苑，映入眼簾的滿目瘡痍，都不由自主地勾起遺屬記憶深處的思念。傷痛猶在，然家族的根早已深植此地，她們盼原址重建，重新開始。（羅日昇攝）

喪親之痛縈懷難釋 遺屬新年簡過避世

回顧過去兩個多月，長姊L小姐與家人們夜不成寐。胞妹C小姐與其10歲兒子一想起逝去的親人，便會抱作一團痛哭，「佢（兒子）始終係公公婆婆湊大，突然之間好似兩個人無聲無息咁消失咗，其實係好大打擊。其實到今天呢一刻，佢都係同我講：『我仲好掛住公公婆婆，我好想見到佢哋，可唔可以畀返公公婆婆我？可唔可以畀返公公婆婆我？』」

聖誕、除夕以及即將到來的農曆新年，小朋友不外乎雀躍，但經歷變故後，兒子早已告之：「媽媽，我以後所有節日都唔過，因為無咗公公婆婆，過所有節日都無意思、無意義。」C小姐複述時不禁啜泣。為免兒子困於家中胡思亂想，她趁餘暇便會帶他出走大自然。不過，每逢獨處靜謐時，兩老的身影便會躍然眼前。兒子曾說，只要憶起公公婆婆，便會頃刻失神，再也無力做任何事。

稚子因痛失摯親，更決意從此不再過節，C小姐複述間不禁啜泣。（羅日昇攝）

新歲將至，L小姐回想往昔過節，屋苑內總是熱鬧非凡。長輩姨姨總會主動遞上承載祝福的利是；待自己成家立室，這份祝福便流轉至對方的兒孫手中。街坊鄰里關係融洽，電梯上落間的熱絡寒暄，皆是經年累月的熟稔。樓下任職逾廿載的保安員，見證住戶成長、成家立室，連孩童的名字都會銘記於心，屋苑上下宛如一個大家庭。

以往歲晚她們一家圍爐共敘天倫，惟家庭遭逢巨變，痛失雙親的姊妹倆至今仍哀慟難抑。今年，她們無心置辦年貨，亦與親友談好免去拜年，估計只會在家小聚簡過，「呢段時間都好少出街，好封閉式。」

痛失雙親的姊妹倆至今仍哀慟難抑。新歲將至，她們無心置辦年貨，亦與親友談好免去拜年，估計只會在家小聚簡過。（羅日昇攝）

雙親火場失聯 10歲孫同睹災難哀慟難抑

兩月匆匆而過，但對姊妹倆而言，大火當日的情景依然清晰如昨。當天下午1時許，L小姐循例致電問候將屆七旬的父母，得悉他們如常午膳，閒話家常一番便掛斷電話。至2時51分，宏昌閣近地下棚架起火，火勢逐漸失控，短短11分鐘內火警升為三級。與此同時，毫不知情的L小姐打開家中閉路電視查看父母是否安好，卻只見攝影機閃爍火光，室內煙霧繚繞，灰黑色的煙團擋在鏡頭前，兩老不知去向。心急如焚的L小姐嘗試以麥克風呼喚雙親，但家中充斥嘈雜聲音，至3時04分左右，畫面傳來「砰砰」聲，隨後便變黑、離線。L小姐隨即致電父母手提電話及家中固網電話，可惜並無回音。

約兩分鐘後，L小姐接獲親友來電告知宏昌閣起火，她當時來不及反應，只想盡快得到父母音訊，繼續撥號。眾親友陸續得知火警後，亦加入打電話的隊列中，惟電話接通卻無人接聽。彼時，火苗隨棚網蔓延至其他樓宇。L小姐憶述，當日3時許已「飛的」趕赴現場，遇上塞車封路，她4時許繞路到大埔中心下車，飛奔到屋苑。從地面仰觀，多幢大廈已被烈火吞噬，眼前景象如「火山爆發」般駭人。移開目光，地面也亂作一團。各幢大廈的管理員忙於疏散住戶；家屬紛至沓來尋親；數百戶家庭趕到社區會堂登記失蹤人口。

妹妹C小姐接兒子放學後，兩人亦跑赴現場。他們站在宏福苑一街之隔的廣福社區中心，年僅10歲的兒子親睹眼前災難，焦灼聯絡祖父母不果，痛哭不止。一旁老街坊不忍卒睹，上前哄道：「無事㗎，一定無事㗎。」當晚，兒子堅持找到祖父母才睡覺，奈何小孩體力有限，苦苦支撐到凌晨2至3時才緩緩睡去。隨後的日子，兒子反覆探問：「媽媽搵到公公婆婆未？係咪仲未有人救佢呀？有冇破門進屋呀？」連番追問下，他越漸灰心：「係咪連骨都冇、係咪連灰都冇埋呀？」面對兒子的困惑，她同感徬徨無助，亦不知如何啟齒，只能勸慰孩子別多想。

家屬奔走尋人 聖誕領回遺骸

連日來，姊妹倆與親友兵分多路尋人，從走遍各大醫院，到留守社區會堂，至後來每日在社區中心揭相簿認屍。眾人四處奔走近一星期，苦尋無果。至頭七當天，警方告之在單位內發現疑似骸骨，鑑於暫未確認身份，家屬於12月8日採樣DNA化驗，直到聖誕節前後再接獲通知到殮房認領遺骸。

火場逾1,000度高溫 與焚化爐無異

法醫報告指火場內部達逾1,000度高溫，與焚化爐無異，兩人的骸骨因而沾黏在一起。法醫將兩人分拆開，爸爸剩下脊骨，媽媽剩下手臂骨，掌骨呈緊握狀。L小姐相信父母陪伴彼此至最後一刻，相擁而眠。她與胞妹正處理父母的身後事，望兩老入土為安。

妹妹聽着姊姊憶述大火當日的情景，不忍落淚。（羅日昇攝）

難捨40年回憶 盼原址重建重新出發

父母作為第一手業主，於1983年買入宏昌閣單位，在大埔開枝散葉，迄今三代同堂，物業已如「祖屋」般的存在。一場天價維修，招致家破人亡，雙親打拼多年的心血化為烏有；兒時的點點滴滴、珍貴的相片也蕩然無存。L小姐指，傷痛猶在，然家族的根早已深植此地，她們盼原址重建，重新開始，「我哋幾十年都喺呢個地方成長，係唔會想離開呢個屋苑」。

政府1月初經「一戶一社工」以問卷形式收集業主長遠安置的意向。月中亦有業主代表上到立法會遞交聯署信，表達394戶業主堅持原址重建，促請政府縮短重建年期。L小姐不解為何災民已積極表態及請願，但安置方案至今仍未有下文，坦言：「其實我都好想知道政府依家係想怎樣處理，定係一路咁拖落去呢？」

行政長官李家超上周五（13日）會見傳媒時指，政府已大致收集完宏福苑居民意見，已要求宏福苑大火的應急住宿安排工作組過年間要馬不停蹄，盡快想出符合居民需求的安置方案。李家超指，目前需克服的問題及挑戰包括處理好涉及公共保險、業權及法律上可能引申爭拗等，被問如何看待有宏福苑居民希望原址重建，李家超表示，會在考慮需克服問題後選擇出最好的方案，現時正在籌備中。