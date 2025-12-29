2025回顧｜貨機奪命冤未雪　單親母難忘喪兒痛　努力前行助媳育孫

【2025年／大事回顧／突發新聞】自1999年華航失事以來，香港國際機場已安穩走過四分一世紀。直至今年的一個深夜，一架由杜拜抵港的貨機，降落後離奇衝出跑道，衝破圍欄並撞及一輛巡邏車，同墮海中。這宗罕見事故奪去兩名保安人員的生命，亦於本港航空史上刻下沉痛的印記。



民航意外調查機構月前發表初步調查報告，運輸及物流局指，調查重點將聚焦在為何4號引擎推力桿處於全推力位置。機件故障抑或人為疏忽此刻尚無定案，完整報告需時一年才面世。



事發兩個月後，《香港01》再致電事故其中一名死者、41歲姓何巡邏車司機的母親，查詢近況。何母坦言這段日子思來想去，忐忑難安，憶起亡兒她悲不自勝：「點解我個仔仲要死得快過我呢？」兒媳則屢觸景傷情，默然垂淚。家庭遭逢巨變，何母深感人生無常，往後唯有扶育孫子成長，盼望生活可以早日重回正軌。



杜拜貨機在香港國際機場北跑道偏離後，撞到地勤車，貨機及地勤車均落海。（廖雁雄攝）

由案發至兒子被救上岸的一刻，何母不願遺漏任何細枝末節，她不時整合案情，望窺探真相。她曾在網上參考其他機師對事件的看法，推測機件故障的可能性較低；亦曾詢問兒子較親密的同事當日的情況，「其實我都有糾纏過，點解咁耐先喺水度救返佢上嚟？」

翻查時序，救援工作耗時約1.35小時，同儕則耐心解釋現場環境漆黑，並伴隨大風，水底救援具一定難度，何母疑慮獲釋，但真相未明仍讓她倍感煎熬。她不解為何4名機組人員安然無恙，遺屬卻未能知悉任何關鍵口供。「或者我不明白呢啲航空......佢哋有一套自己嘅規則要守，唔係點解要拖咁耐呢？」如今4人是否尚在境內助查亦已無從稽考。

杜拜來港貨機降落後偏離跑道，衝破圍欄後撞及一輛巡邏車，貨車及巡邏車同墮海。（香港01製圖）

+ 2

死亡證未批出 謝各界恩恤捐助度難關

由於何男死因待查，死亡證暫未批出，遺屬變相無法即時處理保險、銀行戶口及承辦遺產等事宜。事故後，妻兒及何母頓失支柱，被問及何以為繼，她感謝有心善長及機構捐助，航空公司亦已發放恩恤金，尚可應對生活。

何母剖白，她早年離異，獨自撫養兒子成人，見證他結婚生子，一家抱着衝勁計劃未來。今年暑假，兩家人更一起到長隆動物園旅遊，享天倫之樂，不料中秋過後不久，家庭遭逢巨變。她深感人生無常，這場重大打擊教往後的計劃悉數落空，未來的路只能「見步行步」。

每當想起兒子，她的心都會隱隱作痛。夜不成寐之時，便會翻看不久前拍攝的照片，她哀嘆猝不及防的變故，悲慟道：「點解我個仔仲要死得快過我呢？如果呢件事件上死嘅人係我，可能影響無咁大，我真心係咁諗，但無奈係佢......」

2025年10月20日，一架貨機在香港國際機場北跑道降落後，向左偏離跑道撞到一輛巡邏車，貨機與巡邏車一同墮海，車上兩名機場保安人員喪生。其中一名姓何死者的母親翌日認屍後，接受傳媒訪問。（資料圖片/馬耀文攝）

生活小節勾起回憶 哀傷如影隨形

何母指平日閒時，如非必要，家人都會刻意避談事件。但思念總在不經意的瞬間被勾起，湧上心頭。她憶述，兒子以往忙於工作，但周末休假定會攜同家人到酒樓飲茶。事故後，一家重回老地方用餐時，兒媳驀地想起往昔溫馨相聚的時光，悲從中來，潸然淚下。

更換高處的燈泡、解決電腦上網問題、甚至行李箱的密碼.....每當面對日常生活的小節與瑣事，家人總會不由自主地尋找那份熟悉的依賴，隨之而來的，是難以言喻的沉痛與空虛。何母透露，警方後來在機身殘骸的輪子與接口的邊緣尋獲兒子的手機，故轉交家屬並詢問密碼。屢次嘗試解鎖不果，為保留其中珍惜的照片和對話紀錄，兒媳如今每天都會長插手機充電。

夫婦二人育有一名7歲兒子，據何母觀察，孫子這段日子表現平常，學校老師亦透露他會與同學傾談事件，看起來並無異樣；每每看到媽媽落淚也會主動上前關心。她分享，在兒子設靈前，家中亦有置放靈位，孫子會說：「爸爸鍾意食呢啲，夾呢啲畀爸爸。」惟面對心理輔導員，孫子便傾向迴避話題，「佢已經消化咗、接受咗，定點呢？都唔知㗎真係。」何母笑言現今小孩「老積」，亦擔心他只是故作堅強，會持續觀察其狀況。

10月23日上午11時，兩名海巡邏車死者的家屬一行十多人，與道士抵達機場北跑道對開路祭。眾人身穿反光衣，神情肅穆。（蔡正邦攝）

盼搬家離傷心地 婆媳努力扶育小孩

兒子成家後，與妻兒同住在何母的物業，以便照料彼此，惟大廈欠缺升降機，對年長者來說非長久之計。故他生前以三人家庭排公屋6年，打算置換居屋，讓一家四口可搬到理想的居住環境同住。惟何男驟逝，房屋署指，需按目前家庭人數發配面積較小的一至二人單位。

兒媳向何母坦言屢因居所觸景傷情，希望一家到新環境重新出發，讓生活重回正軌。何家曾找工會律師幫忙寫信，兒子公司亦有派員向房署陳情，但目前仍未有定案。新歲將至，聖誕、農曆生日等佳節接踵而來，何母喟嘆家中氣氛已不復當年，但會盡力讓家庭生活不致落差太大，並會努力扶育孫子成長。

+ 1

事發於10月20日凌晨3時52分，一架由杜拜抵港的貨機，降落機場北跑道後突然左轉衝出跑道，衝破圍欄，撞到機場保安公司一輛巡邏車，貨機及巡邏車同告墮海。消防員最終在離岸5米、水深7米的巡邏車車廂內將兩名司機及乘客救出，惜任職「航空安檢督導」的姓何巡邏車男司機（41歲）及「航空安檢隊長」的姓陳男乘客（30歲）最終不幸離世。他們在機場保安有限公司任職超過12年及7年，工作為監督及執行日常停機坪出入管制工作。事發時正執行巡邏工作。

香港機場管理局於記者會上交代事件展示圖片，顯示貨機出事時的路線、出事後位置、機組人員獲救位置及兩名巡邏車上喪命保安人員情況。（曹素琛攝）

涉事貨機屬阿聯酋航空貨運航班（航班編號為UAE9788/EK9788），由土耳其Air ACT濕租（一種連同機組、維護全包之租賃模式）營運，機型為波音747-481（BDSF），機齡32年。機上無載貨，4名土耳其籍的機組人員，包括機長、副機長、裝載管制員、飛機維修工程師送院檢查後均無恙。

（01製圖）

事故後廣州打撈隊來港，打撈船「南天翔」及「南天鵬」協助吊起貨機殘骸。民航意外調查機構取回俗稱「黑盒」的飛行記錄儀，並於上月中（11月18日）發表初步調查報告，指飛機在起飛前已知最右方第四號引擎出現問題，反推裝置沒有運作，減速功能失靈，不過在規定下仍可飛行。報告又指，貨機降落時第四號引擎正加速，推力桿亦在全速前進位置，導致飛機最終左轉並墮海。

究竟肇因屬機件故障抑或人為疏忽？遺屬苦等多時，真相會否大白，或至明年年末才得到答案。

+ 1

回顧系列：

重溫報道：