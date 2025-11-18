貨機墮海｜引擎問題人為還是故障？　死者母：攞唔到真相心唔舒服

香港國際機場10月20日發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，車上兩名保安人員喪生。民航意外調查機構今日（11月18日）發表初步調查報告，運輸及物流局稱，調查重點將聚焦在為何4號發動機（引擎）推力桿處於全推力位置。



事故其中一名死者、41歲姓何巡邏車司機的母親，今晚接受《香港01》電話訪問，指民航意外調查機構等有關方面今日與家屬會面時，提及貨機降落、機長接手進行手動控制後，4號引擎「無情情自己加速」導致飛機轉左，她最關注4號引擎為何會出現如此情況，到底是機件失靈還是人為因素導致。



何母又提及，事發至今近一個月，事故尚未定性是否屬刑事案件，兒子的死亡證仍未能發出；媳婦想起事故時仍會傷心哭泣，7歲孫兒則曾問「爸爸幾時上天堂」。至於何母自己雖然能控制情緒，惟經常想起兒子死得「不明不白，一日攞唔到個真相都個心唔舒服」。



2025年10月20日，一架貨機在香港國際機場北跑道降落後，向左偏離跑道撞到一輛巡邏車，貨機與巡邏車一同墮海，車上兩名機場保安人員喪生。（資料圖片/黃學潤攝）

民航意外調查機構（AAIA）今日聯同機場保安公司、運輸及物流局、機管局等單位與家屬會面，解釋初步調查報告內容。何母受訪時表示，會面期間主要由AAIA負責解釋，當中提及涉事貨機在降落時，使用了4個引擎當中的3個，第4個引擎「唔用都夠嘅，總之有3個就合格」；貨機降落跑道時使用自動駕駛（Autopilot）希望停下飛機，惟當時突然亮起顯示燈，要求轉用手動駕駛，機長於是接手控制飛機。當時1號至3號引擎均進行反推，以煞停飛機，惟本來沒有使用的4號引擎「無情情自己加速」向前，導致飛機轉向左邊，造成今次事故。

2025年10月20日，一架貨機在香港國際機場北跑道降落後，向左偏離跑道撞到一輛巡邏車，貨機與巡邏車一同墮海，車上兩名機場保安人員喪生。其中一名姓何死者的母親翌日認屍後，接受傳媒訪問。（資料圖片/馬耀文攝）

何母稱，會面期間亦得知今次的初步調查報告，是根據飛機黑盒的機件數據而撰寫；有關方面亦將相關資料交到美國原廠拆解。她又說，會面期間家屬有問及黑盒有沒有錄到當時機組人員發出的聲音，當局回應指雖然有錄下聲音，惟由於機組人員是說土耳其語，故仍需待翻譯後才可知道內容。何母質疑：「呢樣嘢都好主要啫，你點解唔即刻翻譯睇下佢哋喺度講乜呢？」

消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（資料圖片/蔡正邦攝）

但何母指出，調查報告當中並無估計是有什麼因素，導致4號引擎突然自行加速，「我哋個角度就一係你係機件故障嘅啫，如果唔係係咪人為因素呀？」但今日會面期間，當局只表示留待調查單位研究。她則認為這個問題是事故調查的主要重點，希望AAIA等有關方面「唔好再等」，盡快確定是人為因素還是機件失靈，「希望下一次再有第二次匯報時，希望你有答案畀我哋」。

至於涉事貨機的4名土耳其籍機組人員，特首李家超曾經提及，他們要留港調查，並指若發現有人違法，會追究法律責任；運輸及物流局長陳美寶亦曾表示，土耳其方面承諾會全力支持及配合相關工作，意外後涉事機組人員一直留港，並會積極協助調查。何母今晚受訪時指，雖然擔心機組人員會「走咗（離港）我哋都唔知啦」，但因聽到特首的說法，故她今日與當局會面時，未有再追問相關機組人員是否仍然在港，以免「如果成日再問，又好似好信唔過（對方）咁」。

貨機機頭朝向跑道、機尾朝海。（資料圖片/黃學潤攝）

事發至今接近一個月，何母表示，法醫已為兒子驗屍，報告「從來無提到（兒子）係浸親嗰樣嘢，淨係話個頭已經好重傷，同埋的而且確喺水裏面救咗上嚟嘅時間係長咗啲嘅」。翻查資料，事故發生在上月20日凌晨近4時，何男與30歲航空安檢隊長連人帶巡邏車被撞落海，消防蛙人落水搜索後救出兩人，救護員在清晨近5時半接觸到何男，當時他已沒有呼吸脈搏，送院搶救後於清晨近6時半證實不治；30歲航空安檢隊長則在事故現場被證實死亡。

2025年10月20日，一架貨機在香港國際機場北跑道降落後，向左偏離跑道撞到一輛巡邏車，貨機與巡邏車一同墮海。車上兩人由消防救起，41歲姓何男司機昏迷送院搶救後不治（圖），30歲男乘客則當場被證實死亡。（資料圖片/陳永武攝）

面對兒子突然遭逢橫禍離世，何母自言作為大人算是「控制到下」情緒，但有時想起過往家人會一同到餐廳用膳，「平時去親都係成家齊整去嘅，而家少咗個，我直情都唔敢提話去嗰間」。

她續說，媳婦有時回想起事件，或在家中見到丈夫相關的物品便會哭泣，「摷開衫又喊」，昨日整理銀行戶口資料以便交予社會福利署安排公屋時，亦「mark mark下（記錄期間）喺度喊」。

2025年10月20日，一架貨機在香港國際機場北跑道降落後，向左偏離跑道撞到一輛巡邏車，貨機與巡邏車一同墮海，車上兩名機場保安人員喪生。其中一名姓何死者的母親（左）與妻子（右）翌日認屍，何妻後泣不成聲。（資料圖片/馬耀文攝）

至於7歲孫兒，何母指孩子表面冷靜，學校社工協助跟進時，見到他平日有如常與同學相處、「小息又照出去外面行」，認為他表現尚算正常；惟心理輔導人員家訪時，一問起今次事故，孫兒便會要求「唔好問」，故人員相信他有掩藏自己的心情。何母形容，孫兒亦不喜歡看到母親哭泣，會遞上紙巾叫媽媽「唔好喊」；又指孫兒「無咗個爸爸又點會唔掛（想念）呢？」，有時會問「爸爸幾時上天堂呀？」，媳婦便會解釋要等在殯儀館做好儀式後便可以。

何母指，平日若沒有被觸發想起事故，她與媳婦和孫兒都尚算平靜，若觸發起則大家都傷感。她亦覺得兒子的離世太突然，「始終成日諗起佢不明不白，一日攞唔到個真相都個心唔舒服」。

協助死者家屬的工業傷亡權益會表示，AAIA今日公布貨機墮海事故的初步調查報告，並聯同機場保安公司、運輸及物流局、機管局等單位與死者家屬會面，向家屬解釋報告內容。社會福利署亦有派員出席，進一步協助家屬。家屬關注調查進度及事故具體成因，期望詳細報告盡快完成並公開。工權會期望政府各部門理解家屬心情，除加快調查外，亦繼續支援家屬住屋等各方面需要，協助家屬渡過難關。

▼事故後現場機身殘骸及現場情況▼

貨機機頭穿窿，殘骸有待吊運。（資料圖片/蔡正邦攝）

▼墮海貨機打撈情況▼

打撈船日間亦先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。（機管局提供）

打撈船日間亦先後從海中吊起失事貨機的其中一個引擎及起落架。（機管局提供）

機尾斷裂的位置所見，有喉管、電線、鐵枝及板塊垂落，機艙內部一片狼藉。（資料圖片/黃學潤攝）