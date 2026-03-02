皇后山操普通話童黨狂摑女童　圍觀黨羽突亮氣槍　持電話拍下過程

粉嶺皇后山發生童黨欺凌事件。網上廣傳一條長兩分幾鐘的片段，可見有一名黑衣少女，在一個後樓梯位置被最少3名年紀相若女子圍住，其中兩人更多次出手掌摑黑衣少女，期間不停用普通話辱罵，但內容則不太清晰。



同一時間，拍攝影片者站在半層樓梯對上，旁邊有另一名少男，一直用普通話煽動該3名童黨女子，邊說邊笑：「打到手都痛呢。」該少男抽著煙，同時舉起電話拍攝整個過程；更離譜的是，他突然取出一把懷疑氣槍，作出上膛姿勢及指向黑衣少女，隨後又收起，不明所以。

圍觀男童突然取出氣槍指向被欺凌少女，不明所以。(網片截圖)

據了解，現場為粉嶺皇后山商場後樓梯。有指該批童黨已非首次生事，之前已有其他少女受害。亦有街坊指出，邨內有一批童黨，部份人有黑幫背景，吸煙吸毒已是閒事，間中亦有被警察盤查，但未知是否片段中人。至於片段中涉嫌掌摑少女的兩名女童黨，據知分別在區內兩所學校就讀。

不過，今次的影片拍攝時間未明。暫時未知有無人已就上述事件報案，《香港01》正向警方查詢。

3名女童黨圍住一名黑衣少女，其中兩人出手掌摑。圍觀的其中一名少男突然取出氣槍上膛，不明所以。(網片截圖)

