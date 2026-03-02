2025逾千宗網戀騙案　中年婦租屋邂逅「情人」　投資虛幣失3100萬

警方在「守網者」facebook專頁表示，2025年共接獲1,093宗網上情緣騙案，比2024年增加83宗（8.2%）。



全年最大單一損失金額的案件，受害人為本地五旬女子，她在租賃房屋手機應用程式刊登廣告，騙徒假意想租屋與受害人展開對話，其後轉至WhatsApp繼續交談，並發展網戀關係。騙徒誘騙受害人進行加密貨幣投資，並提供虛假連結連接至假網站，受害人按指示多次轉賬至不明個人銀行戶口及加密貨幣戶口，最終損失約3,100萬港元。



警方在2025年共接獲1,093宗網上情緣騙案，損失最大一宗的受害人遭「情人」誘騙投資加密貨幣，損失3100萬港元。（「CyberDefender 守網者」facebook）

警方提醒市民，騙徒常以白撞訊息接觸受害人，並利用不同藉口展開對話，噓寒問暖；亦會於不同二手或租賃網上平台尋找目標，建立關係後，推介高回報投資平台，提供不明連結及網站，網站客服轉賬至不明個人戶口。

