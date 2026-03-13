海關打擊航空旅客走私香煙　12旅客被判囚3至6個月　檢逾$280萬貨

海關分別於去年11月及今年3月，拘捕多名走私未完稅香煙的抵港航空旅客，當中12人分別於昨日及今日（12日及13日），在西九龍裁判法院被判處監禁3至6個月。



海關人員於2025年11月19日在香港國際機場截查一名24歲抵港男旅客及一名34歲抵港女旅客，並在他們的個人行李內共檢獲約8.2萬支未完稅香煙，市值總共約37.2萬元，應課稅值總共約27.3萬元，（海關提供）

海關人員於2025年11月19日，在香港國際機場截查一名24歲抵港男旅客及一名34歲抵港女旅客，在他們的個人行李內共檢獲約8.2萬支未完稅香煙，市值總共約37.2萬元，應課稅值總共約27.3萬元，該兩名抵港旅客隨即被捕。他們因處理未完稅香煙，以及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日在西九龍裁判法院各被判處監禁6個月。

另外，海關於本月3日至11日展開代號「晴空」的執法行動，打擊航空旅客走私香煙及相關私煙儲存倉庫。前日（11日）人員在機場拘捕10名進口及管有未完稅香煙入境的航空旅客（29至63歲），在他們的個人行李內檢獲共約55萬支未完稅香煙，約值250萬元，應課稅值約180萬元。該10人分別於昨日及今日（12日及13日），在西九龍裁判法院被判處監禁3至6個月。

海關一連九日（3月3日至11日）展開代號「晴空」的執法行動，搗破一個跨境私煙集團。行動中，共檢獲1,100萬支未完稅香煙，市值4,900萬元，應課稅值為3,600萬元，共拘捕30名涉案人。（資料圖片/林振華攝）

海關表示對兩案判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。