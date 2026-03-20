葵涌冧天秤｜石頭街與上角街之間大窩口道解封　部份巴士線仍改道

葵涌邨對開大窩口道一個公屋地盤，周二下午（19日）有一個天秤吊臂倒塌，一人現場死亡，據悉為天秤操作員，連人帶天秤塌下，交通亦受阻。



運輸署於周五（20日）凌晨2時24分宣布，較早前因高空墮物而封閉的大窩口道(來回方向)介乎石頭街與上角街之間的全線現已解封；大窩口道(來回方向)介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線現已封閉。



受影響的巴士路線九巴第33A及34號線恢復原有路線行駛。至於以下受影響的巴士路線仍然需改道行駛：九巴第32H, 43號線；龍運第A32號線；城巴第930號線；及通宵巴士服務龍運第NA32號線及城巴第N930號線。運輸署指，有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。



運輸署呼籲，市民明日（周三，20日）出行前，請留意電台、電視台、運輸署網頁及「香港出行易」流動應用程式的最新交通消息，提早計劃行程，預留充裕交通時間。駕駛人士請考慮改用其他道路。



城巴表示，城巴930號線（會展站往返荃灣西站）來回方向正實施改道安排，巴士將不會停靠大窩口邨、葵馥苑、葵涌邨的部份巴士站。乘客可透過城巴手機應用程式及網頁，獲取最新資訊。



臨時安排如下：

930號線往會展站方向，暫停服務巴士站包括大窩口邨富安樓, 大窩口道、大窩口邨富貴樓, 大窩口道、葵涌邨曉葵樓, 上角街；

930號線往荃灣西站方向，暫停服務巴士站包括葵馥苑、大窩口道、葵涌邨茵葵樓、大窩口道、大窩口邨富華樓、大窩口道、大窩口邨富安樓、大窩口道。

葵涌邨對開大窩口道公屋地盤有天秤塌下。（kwongoodgo / 網上圖片）

運輸署發言人表示，一直與相關部門密切留意事故情況。視乎行動進展，明日受影響路段一帶的路面交通和專營巴士等公共運輸服務可能受影響。市民出行前應留意交通運輸最新安排，提早計劃行程，預留充足時間出行。

運輸署已督導各公共運輸服務營辦商按乘客需求加強服務。緊急事故交通協調中心會密切監察區內交通及公共運輸服務情況。市民請留意電台、電視台、運輸署網頁及「香港出行易」流動應用程式發放的最新交通消息。

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事發在周二（19日）下午約4時27分，葵涌邨對開一個建築地盤，有一個天秤吊臂倒塌，驚動多人報案，據報有客貨車被碎石擊中。現場圖片可見，吊臂跌落橫亘山坡，亦有建築物料飛落馬路，一片狼藉。據了解，一人現場死亡，據悉為天秤操作員，連人帶天秤塌下。

據了解，現場為大窩口道第一期和第二期公營房屋發展計劃建築工程，承建商為煥利建築有限公司。

葵涌邨對開一地盤有天秤塌下，消防救護到場救援。（fb／荃灣 大窩口邨 葵涌邨）

當局晚上交代詳情時指，天秤約40樓以上部份倒塌於山坡，長約45米；救護員到場後，證實被困工人頭部重創、身體多處骨折，明顯死亡。勞工處表示，當時天秤正吊運金屬構築物，部份天秤突然倒塌。房署指，要求承建商「煥利」交報告，並會根據結果向其作出適當處分。

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