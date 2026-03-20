葵涌邨冧天秤｜工會指斷口平整疑金屬疲勞　目測非可靠倡檢討指引

葵涌邨附近地盤周四（19日）有天秤倒冧，負責操控天秤的男工人死亡。香港建造業總工會理事長周思傑今日（20日）表示，昨日曾到事發現場視察，發現天秤所有斷口都相當平整，懷疑涉及金屬疲勞。他又說現行檢查沒有包括金屬疲勞，指引亦只要求超過15年的天秤才需做10%相關檢查，認為指引需要檢討。



葵涌邨對開地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（資料圖片/王譯揚攝）

周思傑接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，收到天秤倒塌的消息時感到「好震驚」， 不解「點解又會發生咁樣嘅事」，對事件感到非常遺憾，亦對男工友的死訊感到婉惜及悲傷。他指已聯絡上男工友家屬，得知他們正安排路祭，下周將會認屍。

周思傑稱，事故最終結果要勞工處調查，但他曾到事發現場，發現涉事天秤斷口都十分平整，似乎是金屬出現問題，可能涉及金屬疲勞；有消息指當時天秤正吊運鐵模板，亦有估計天秤會否超出負載。 不過他指天秤會有警報，如吊運物件超重時會響起警示，甚至斷電來停止運作。

香港建造業總工會理事長周思傑。（資料圖片/羅日昇攝）

他續說，涉事天秤只用了兩年多，算是新天秤，而且3月時曾做過較全面檢查，使用了5年多的天秤才算比較舊。周思傑又指，有關指引要求15年以內的天秤需做10%非破壞測試，而每個天秤在出廠時都會做一次檢查，其後每次使用前亦會檢查，每月做一次較高層次的檢查，但除出廠的檢查外，其他檢查都是「目測」，或機械性檢查，並不包括金屬疲勞等。

周思傑認為，現時多用了MiC合成組件，地盤使用天秤的頻率有所提高，需要研究是否因而加速了天秤的金屬疲勞。另外，他又認為現行檢查沒有包括金屬疲勞，指引亦只要求超過15年的天秤才做10%檢查，認為指引需要檢討。