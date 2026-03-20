葵涌邨冧天秤｜勞工處暫禁涉事地盤用天秤：若有違例定依法處理

葵涌邨附近地盤周四（19日）有天秤倒冧，負責操控天秤的男工人死亡。​勞工處今日（20日）表示高度關注意外，在得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查。並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤內使用塔式起重機進行吊運工作，直至處方信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。​勞工處說正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施，若調查發現有違例事項，定會依法處理。



葵涌邨對開地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（資料圖片/王譯揚攝）

勞工處今日指對於在意外中有工友身故十分難過，對其家屬致以深切慰問。發言人說，在得知意外發生後已即時派員到意外現場展開調查，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤內使用塔式起重機進行吊運工作，直至處方信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。

勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

為確保塔式起重機的操作安全，勞工處提醒承建商必須採取足夠的預防措施，包括在架設塔式起重機前作適當的設計及計算；確保其結構良好，並設有足夠及穩固的支撐；定期進行測試及徹底檢驗；以及吊重物不得超過安全操作負荷。

日內發「職安警示」簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施

就昨日的意外，勞工處會於日內透過其「職安健2.0」流動應用程式、網頁及電子郵件發放「職安警示」，通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。