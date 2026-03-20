葵涌邨冧天秤｜承建商「煥利建築」遭發展局停工務工程投標資格

葵涌邨附近地盤周四（19日）有天秤倒冧，負責操控天秤的男工人死亡。發展局今日（20日）稱，已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時停止其工務工程建築類別的投標資格。發展局指，有關承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待發展局審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。根據當局早前披露，相關項目的​承建商為「煥利建築有限公司」。



葵涌邨對開地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（資料圖片/王譯揚攝）

發展局表示，就）在葵涌公營房屋建築工地發生的致命工業事故，涉事承建商是發展局認可公共工程承建商名冊（名冊）內的承建商。

發展局指，作為政府工務工程服務採購方，一向十分重視名冊內的承建商在其轄下所有建築工地的安全表現，局方今日已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時停止其工務工程建築類別的投標資格。

發展局指，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格，而有關規管行動不單適用於停止投標資格期內的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

勞工處現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長停止投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。