警員開5槍｜警今年第二度開槍　年初屯門市廣場開2槍擊斃持刀男

今日（20日）凌晨一名43歲男子持鋸齒刀及鐵枝，先後在荃灣地鐵站、葵涌昌榮路及青山公路一帶徘徊，最後在青山公路葵涌段從草叢跳出，持武器衝向在場搜索的衝鋒隊警員，遭3警開5槍制服。男子右胸及右腿中槍，昏迷送院搶救，正接受手術。今次已是警察年內第二次開槍制服疑犯的案件，今年1月一名越南裔、在港出世的34歲男子，在屯門市廣場DONKI廚房偷走12吋長利刀後挾持女途人，警方衝鋒隊及時趕到現場開2槍將男子擊斃。兩次開槍事件相距約兩個半月。



+ 1

翻查資料，除了2019年反修例運動期間，發生過多宗警員開槍案件外，自2007年至今一般情況下，連計今日凌晨在葵涌發生的一宗開槍案，已發生至少22宗警員開槍制服疑犯案件。疑犯合共7死7傷；另有1名疑犯吞槍自殺。最近一宗疑犯被擊斃案件，為2026年1月15日發生的屯門市廣場案。

▼2026年1月警屯門市廣場開2槍擊斃34歲男子▼

+ 8

今年1月15日，一名越南裔、在港出世的34歲男子在屯門市廣場DONKI廚房偷走12吋長利刀，隨後在街上揮舞。警員接報到場後，疑犯衝入商場並從後挾持一名51歲女途人，企圖舉刀施襲。警方衝鋒隊及時趕到現場開2槍，擊中男子胸口及右肩，他被送往屯門醫院搶救後，同日晚上證實不治。據了解，死者有精神病紀錄及有毒品案底。

▼2024年9月警北角錦屏街開1槍擊斃38歲男子▼

大批警員到北角警員開槍現場調查。(李家傑攝)

+ 3

2024年9月15日，一名患思覺失調逾5年的38歲男子懷疑病發，襲擊母親及妻子，其妻報警求助。衝鋒隊警員持長棍及盾牌登樓處理時，男子雙手分別持菜刀及鉸剪逼近警員。警員最終開槍擊中男主胸口，男子受傷倒地，被送到律敦治醫院搶救，當晚證實死亡。

▼2023年1月警坪洲開3槍擊中菲籍漢▼

坪洲開槍案，菲籍疑犯身中兩槍倒地，包括腰部。（讀者提供/資料圖片）

2023年1月24日（大年初三赤口），警方接獲坪洲居民報案，指有一班菲籍人士聚會並發出噪音。兩夠警員到場調查期間，一名警員被其中一名43歲菲籍漢「叉頸」追打，繼而跌倒地上，混亂間警員連開3槍制服疑犯，其中兩槍分別擊中男子的手及腰，男子由直升機緊急送往東區醫院搶救後保住性命。

▼2019年3月警油麻地佳寶超市開槍擊斃54歲男子▼

+ 1

2019年3月16日中午12時許，有衝鋒隊警員在油麻地新填地街及北海街交界附近巡邏，期間發現一名54歲可疑男子持刀。警員警告持刀男子停下，但對方未有停下，更衝入附近的佳寶超級市場內，斬傷一名超市男職員頭部。警員向疑犯左邊腹部開槍，疑犯中槍倒地，被送往廣華醫院搶救，其後證實死亡。

▼其他警員開槍事件▼

而2018年則發生過3宗警員開槍事件。2018年11月7日，一名西九龍機動部隊女警在深水埗港鐵站內，開槍擊中一名手持𠝹刀的男子，成為首宗女警開槍案，男子腹部受傷，送院治理。

2018年8月30日，警方接獲一宗失車案的報案人指，於粉嶺發現其失車，警員在追截疑犯途中，疑犯接應車於林錦公路企圖高速撞向一名警長，警長遂向涉案車輛開槍，車輛其後逃去，無人受傷；2018年7月31日，反黑組探員於屯門青海圍近置樂花園附近，調查一宗連環刑事毀壞案件時，遇到反抗。有人企圖以車撞向警員，警員警告無效後，向賊車上兩名疑人連開兩槍，一名24歲疑犯右腳受傷。

至於疑犯吞槍自殺事件，則為2014年5月31日的啟晴邨槍擊案，當晚樂晴樓一名男子，在21樓走廊被人槍殺，警員到場包圍懷疑槍手住所，槍手向警員射擊未有打中、警員回擊一槍。此後，屋內突然傳出槍聲，飛虎隊到場攻入單位後，發現疑人已經昏迷不醒，懷疑吞槍自殺，送院後不治。