葵涌冧天秤｜「煥利」母公司青建國際：深感悲痛　初步未發現違規

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，周四（19日）下午有天秤吊臂倒塌，62歲天秤操作員當場死亡；碎片碎石亦擊中一輛客貨車及教堂簷篷；發展局停止承建商「煥利建築有限公司」的工務工程建築類別投標資格。



「煥利」為青建國際控股有限公司旗下公司。青建回覆查詢時指，集團深感悲痛與遺憾，向死者家屬表達最誠摯的慰問。青建又稱，經初步檢視，未發現有違規情況，集團正全力配合相關部門徹查事件原因，承諾以最嚴肅的態度處理事件，如有進一步消息會向公眾交代。



「煥利」為青建國際控股有限公司旗下公司。（王譯揚攝）

青建國際控股有限公司表示，3月19日下午，集團獲悉由旗下「煥利建築有限公司」承建之建築地盤，發生天秤吊臂倒塌意外，導致一名工友不幸離世；該名工友為分包商聘請的員工。集團全體深感悲痛與遺憾，謹向離世工友致以最深切的哀悼，並向其家屬表達最誠摯的慰問。

青建續指，高度重視每位工友的生命安全與福祉，意外發生後，已即時委派專人跟進家屬需求，務求提供一切適切的支援與協助，並已責成集團及旗下建築公司承建之建築地盤，全面審視及提升各項安全管理措施，務必確保所有地盤的運作均在絕對安全的環境下進行。集團重申，為工友提供安全的工作環境是不可動搖的核心價值。

昨日（20日）意外後傍晚6時許，死者遺體被移走。（王譯揚攝）

青建表示，現階段，集團正全力配合相關部門徹查事件原因，亦初步檢視了相關檢查報告。根據文件紀錄顯示，未發現有不符合有關程序及檢驗法例及監管要求。惟當局調查工作仍在進行中，現時尚未有確切的結果，因此未能披露更多的細節供參考。青建承諾，會以最嚴肅的態度處理此事件，如有進一步消息，將及時向公眾交代。

▼3月20日早上搜證▼



另外，事發後翌日，天秤殘骸仍然在山坡未移走。今早（20日）10時左右，警方鑑證科及勞工處等人員相繼到事發現場，他們走近斜坡，檢視塌下的天秤，又進入駕駛室搜證。現場交通仍然受阻。

今早10時14分，距離天秤倒塌現場約10米的循道衛理聯合教會亞斯理堂職員報案，指教會簷篷的名牌疑被天秤碎片撃中出現損毀及凹陷，同時發現有疑是天秤鐵架及殘骸跌入教會，擔心有危險。正在現場調查的警方鑑證科人員，亦到教堂檢查並檢取證物。

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▼3月19日天秤倒塌▼



葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（王譯揚攝）

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌。（kwongoodgo / 網上圖片）